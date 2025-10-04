菜々緒が纏う♡FLORALE LUXE秋冬新作コレクションをチェック

トリンプのプレミアムライン「FLORALE LUXE（フロラーレリュクス）」から、2025年秋冬の新作コレクションが登場。今季はピカソの工芸品をモチーフにした「Relief」、フェミニンとクールを兼ね備えた「Serruria」、妖艶な「Christmas Rose」など、多彩なシリーズを展開します。さらに、新提案となるアウターライクな「着こなし提案シリーズ」も加わり、菜々緒さんのビジュアルと共に華やかにお披露目されます。

着こなし提案シリーズ「FL5025」

繊細なオールオーバーレースを贅沢に使い、アウターライクなコーディネートを楽しめる新シリーズ。

トップスやスリップとしても着用可能で、シャツやジャケットとの重ね着にも映えます。自由な発想で日常の着こなしをアップデートできるアイテムです。

芸術性あふれる「Relief（FL5023）」

ピカソの工芸品をイメージし、光沢感あるサテンと細やかなレースで表現。アンティークカラーが女性らしい華やぎを添え、まるでアートのような存在感。

立体感のあるレリーフ風デザインが、大人のエレガンスを際立たせます。

大人フェミニン「Serruria（FL5011）」

セルリアの花の繊細な姿をリバーレースで再現。ニュアンスのある大人カラーで展開し、強さと優しさを併せ持つ女性像を表現。

クールでありながらフェミニンさを兼ね備え、モード感漂う新しいランジェリーです。

華やかな「Christmas Rose（FL5024）」

黒の刺繍とシアー素材を組み合わせ、冬の貴婦人と呼ばれるクリスマスローズをエレガントに表現。

妖艶さと上品さを兼ね備えたシリーズは、シンプルながらも奥行きあるデザインでフェミニンな魅力を引き出します。

発売日：10月下旬予定。

※価格・カラー・サイズはシリーズごとに異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

毎日に“私らしい”ときめきを添えて♡

FLORALE LUXE 2025秋冬コレクションは、女性の個性を映し出す芸術的なデザインと、着心地を兼ね備えたプレミアムライン。

菜々緒さんが魅せるビジュアルは、ランジェリーが纏うだけで心を華やがせる存在であることを体現しています。

自分らしいスタイルを楽しみながら、新しい季節を迎える準備を始めてみませんか？