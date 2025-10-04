栗のような味わい♡Minimal秋限定「ミルクチョコレート-ウガンダ-」

秋の訪れとともに楽しみたいのが、季節限定のチョコレート。Minimalから2025年10月1日に登場する「ミルクチョコレート-ウガンダ-」は、栗を使わずにまるでマロングラッセのような風味を再現した一枚です。ほっくり甘く深みのある味わいで、栗好きにはたまらない仕上がり。価格は1,790円（税込）、秋の贅沢スイーツタイムにぜひ味わってみて♡

栗を使わずに広がるマロングラッセの風味

ウガンダ産カカオ豆を低温で浅煎りすることで、紫芋のような渋味をやわらげ、栗のような奥深い甘さを表現。

さらに、フィリピン産マスコバド糖を合わせることで、黒糖シロップのような香ばしさとコクをプラスしました。

栗を使用していないのに、まるで渋皮煮やマロングラッセのような風味が口いっぱいに広がります。

時間とともに変わる奥深い味わい

このチョコレートは、出来たては紫芋を思わせる風味が強く、時間が経つにつれてキャラメルやお菓子のような甘いニュアンスへと変化。

2ヶ月ほど寝かせると、より熟成された味わいが楽しめます。購入後のタイミングによって異なる表情を見せてくれるのも、Minimalならではの魅力です。

秋限定チョコで、自分だけの特別なひとときを

Minimalの「ミルクチョコレート-ウガンダ-」は、栗を使わずにマロングラッセのような味わいを楽しめる、秋だけの贅沢な一枚。価格は1,790円（税込）、11月末頃までの限定販売です。

富ヶ谷本店や麻布台ヒルズ店、公式オンラインショップで購入可能。時間の経過による風味の変化も味わえるので、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもおすすめ。

秋の夜長にぴったりの特別なチョコレートです♡