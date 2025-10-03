この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「退職代行モームリ」が建築業界のガチの電話現場を公開。

「建築業界のガチの電話現場【退職代行モームリ】」と題した動画で、大山部長は動画冒頭で「建設業界では、労働環境やハラスメントを理由に退職を選ぶ方が多い傾向が見られる。」と説明した。

また、「特に重い理由に絞って撮影しています。」として、電話のやり取りから会社の労働環境が見えてきたと強調する。



退職連絡を入れるシーンでは、「家まででも行くし、あんまりややこしいことするようだったらこっちにも考えがある。」「お前の電話は受け付けん。」とかなり感情的になった会社側の声も収録。

「お電話した際も当社のお話に聞く耳を持ってもらえなかったため、ご自身での退職は難しかったと思う。」と従業員が振り返る場面も。

一方で連絡がスムーズに進んで退職が確定したケースもあり、企業ごとの対応の差が明らかとなった。



最後に大山部長は「業界的に人員不足という課題があるため、会社の方が退職代行モームリの従業員に対して感情的になる場面もあった。」と打ち明けた。

建築業は日本を支える非常に大切な業界のため、今後も労働環境や離職率低下といった面で貢献できればと考えているとまとめ、動画は締めくくられた。