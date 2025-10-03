この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「退職代行モームリ」が建築業界のガチの電話現場を公開。
「建築業界のガチの電話現場【退職代行モームリ】」と題した動画で、大山部長は動画冒頭で「建設業界では、労働環境やハラスメントを理由に退職を選ぶ方が多い傾向が見られる。」と説明した。
また、「特に重い理由に絞って撮影しています。」として、電話のやり取りから会社の労働環境が見えてきたと強調する。

退職連絡を入れるシーンでは、「家まででも行くし、あんまりややこしいことするようだったらこっちにも考えがある。」「お前の電話は受け付けん。」とかなり感情的になった会社側の声も収録。
「お電話した際も当社のお話に聞く耳を持ってもらえなかったため、ご自身での退職は難しかったと思う。」と従業員が振り返る場面も。　
一方で連絡がスムーズに進んで退職が確定したケースもあり、企業ごとの対応の差が明らかとなった。

最後に大山部長は「業界的に人員不足という課題があるため、会社の方が退職代行モームリの従業員に対して感情的になる場面もあった。」と打ち明けた。
建築業は日本を支える非常に大切な業界のため、今後も労働環境や離職率低下といった面で貢献できればと考えているとまとめ、動画は締めくくられた。

YouTubeの動画内容

01:02

スタッフ紹介
02:08

1.希望を失う人格否定
08:15

2.食ハラと接待の強要
17:52

3.察する社会
24:40

4.職場での陰湿ないじめ
32:59

5.ノルマのためなら、、？
40:55

6.電話を切られた場合の対応
42:44

7.令和に残る昭和の価値観
47:47

8.負担になる期待
53:32

9.曖昧な引継ぎへの不信感
59:32

チャンネル情報

退職代行モームリ_icon

退職代行モームリ

YouTube チャンネル登録者数 4.06万人 184 本の動画
退職代行モームリ公式アカウントです。 2022年3月15日事業開始！『 もうムリだ！っと会社で感じたら、退職代行モームリへ。』退職代行モームリでは顧問弁護士監修×充実した提携サービス×株式会社の管理で、安心安全・確実に業務を実行します。相談はいくらでも無料なので、お気軽にお問い合わせ下さい。
youtube.com/channel/UClKGqebkFW2P9aUa98oYT-A YouTube