75歳になった今も、健康的に働き、旅を楽しむデザイナーの江面旨美さん。健康オタク歴は50年以上、さまざまな健康法をチャレンジしてきたといいます。食生活に関しても、1日2食、野菜中心の食事を無理なく続け、心と体を整えてきたそう。そんな江面さんの、健やかに暮らすための“ちょうどいい健康習慣”を教えてもらいました。

※ この記事は『75歳、心が弾めば人生は楽しい』（KADOKAWA刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

【写真】五穀米、野菜多めでヘルシーな「ふたりごはん」

20代からの「健康オタク」生活

私は、自他ともに認める「健康オタク」です。20代のころからですから、年季が入っています。

運動はもちろん、各種の健康器具や民間療法、食事のコントロールやサプリメントまで、健康によいと聞けばトライし、それが数年にわたってマイブームになることもあれば、数か月でやめてしまうこともあります。

体質的な弱点もあるし、ストレスがたまれば体調不良になることも少なくありませんが、75歳の今もこうして仕事を続け、ひとり旅に出かけることもできるのだから、私の健康法はまずまず効果を上げているのだろうと思います。

●自分の体のことを理解する努力をする

私が健康について関心をもちはじめたのは、父の死がきっかけでした。

父はまだ50代でした。定期的に検査を受けていたにもかかわらず、ある日病気が発覚し、3か月ほどで亡くなりました。20代だった私は大きなショックを受け、自分の健康は自分で守らなければ、と強く思うようになったのです。

自分や家族の体のこと、健康や病気のこと。自分で知って理解する努力をしなければ、病気になったとき、一方的に病院まかせになってしまいます。それは、とても危ないことだと思います。

以来、本や最新ニュース、人づてで聞く健康情報も視野に入れて、調べて理解して、自分自身で体験して判断しています。最近では、YouTubeも情報源です。

と言っても、私が心がけているのは、どこから見ても健康で年のわりにこんなに元気！ というポジティブなものではありません。不健康にならないためにという、予防のレベルです。

だから、ある健康法に入れこんでも、大きすぎる期待はかけません。そして期待はずれなら、また次の健康法を試せばいいのです。

それにしても、健康グッズに、どれほどお金をかけてきたことか。計算するとちょっと怖いです。

簡素な「1日2食」の食事でストレスフリーに

去年から「グルテンフリー」と「カゼインフリー」を始め、小麦粉製品や乳製品はほとんど取らない生活です。

パンが大好物なので、やめるのは大変でした。米粉のパンを試してみましたが、口に合いません。やっぱり食べたい！ というわけで、月に一度禁を破って、大好きな極上バゲットサンドを食べるのを楽しみにしています。

同時期に、話題の「16時間ダイエット」も始めました。朝食を抜き、昼は12時、夜は7時前後に食事をとったあと、16時間はなにも食べません。空腹時と睡眠時間帯が重なるので、心身のストレスが少なくてすみ、続けやすいのがよいところ。

ちょうど、1日3食つくるのが面倒になっていたので、夫からの提案にこれ幸いとのりました。この3つの食事法のおかげか、今、体調は夫婦とも良好です。

もともと、料理は特別好きでも、得意なわけでもありません。夫と2人暮らしになってからは、簡素をモットーとして、ご飯とメインのおかず、汁物に漬物を添える程度。煮物などいくらか日もちするものはまとめてつくり、数日間で夜昼ちょっとずつ回していきます。

栄養が偏らないようにするために、ご飯は五穀米にして、野菜をできるだけ多くとるようにしています。

●最近どハマりした「食後のおやつ」

間食はまったくしません。3時にコーヒー、お茶を飲むくらい。ただ、おまんじゅうとか和のおやつは大好きなので、食後に食べています。

ここのところハマっていたのは、黒蜜きなこ寒天。

3か月間、毎日食べ続けましたが、このマイブームは、ある日ふっつり終わりを迎えました。もう十分と、体が判断したのかもしれません。