【高島 昌俊】【プライオリティパス】相次ぐ”改悪”…やはり、最初からサービスが「過剰すぎた」だけなのか

プライオリティパス“改悪”に不満続出

空港のラウンジといえば、ビジネスクラス以上の搭乗客や各航空会社の上級マイレージ会員向けのラウンジ、対象のゴールド以上のクレジットカードユーザー向けのカードラウンジなどがあるが、これらとは別に世界中の空港ラウンジが利用できるサービスが存在する。それがプライオリティパスだ。

ところが、1年ほど前からプライオリティパスの“改悪”が相次いでいる。

三菱UFJニコスおよびフランチャイジー各社のプラチナカードから加入していた同パスの所有者は24年10月1日から、JCBザ・クラスのプラチナ、ゴールド ザ プレミア経由のメンバーは同月31日からラウンジ以外の施設の利用が不可になった。

さらに25年1月1日からは楽天プレミアムカード付帯の会員の無料利用回数が無制限から年間5回に大幅スケールダウン。6回目以降は利用毎に35ドル（約5200円）を請求されることに。

6月1日からは全利用者を対象に、これまで出発日・到着日の営業時間内に利用できた成田空港内の提携飲食店が出発3時間以内に縮小。しかも、8月1日からは同様の措置を成田以外の国内の各空港でも実施している。

前編記事『今までの条件が「甘すぎた」。相次ぐ【プライオリティパスの改悪】、解約者続出も…』に続き、プライオリティパス改悪後の現状をお伝えします。

“改悪後”も残るプライオリティパスの大きな魅力

だが“改悪”はされても、ラウンジ以外の施設が利用できるのは、プライオリティパスの大きな魅力だ。とりわけよかったと感じたのは中部国際空港で、ターミナル内の『くつろぎ処』はパス所有者の場合、入浴と食事がセットになっており、個人的にはいちばんのお気に入りだ。

ほかにもすぐ近くには、お好み焼きチェーンのぼてぢゅうが運営する『Japan Travelling Restaurant by BOTEJYU』があり、持ち帰りもOK。ターミナルに隣接する複合商業施設フライト・オブ・ドリームズ内にもパス対応のアメリカン・ダイニング『The Pike Brewing』があり、合計3400円以内なら支払い不要でメニューの中から自由に選べたのもよかった。

あと、成田空港もラウンジ以外の施設が多い。第1ターミナルのレストラン街にある『肉料理やきすき やんま』ではパス所有者向けの専用メニューが堪能でき、ラウンジのないLCC専用の第3ターミナルでもフードコート内の『ぽてぢゅう屋台』ではパス用のセットメニューを注文することができる。

それと第2ターミナル直結の駐車場ビルの地下1階にある『ナインアワーズ成田空港』は、国内だとプライオリティパスで利用可能な唯一のカプセルホテル。9〜20時の間で最長5時間の利用だが、ほかの施設と違って今も“出発3時間前からの利用限定”という縛りはない。そのため、乗り継ぎの際や早めに到着して仮眠を取るのはアリだ。

以前、午前中の便で到着し、次のフライトが夕方だったので日中の仮眠場所として利用。機内で一睡もできなかったので身体をしっかり休めることができた。シャワールームも完備されているため、汗を流してさっぱりしたいという方にも重宝できるはずだ。

改悪の波、海外では？

一方、海外でもほとんどの主要空港にはパス対応の施設がある。基本的にはラウンジばかりだが、アジアだと台北の桃園・松山の両空港をはじめ、香港、シンガポールなどでは一部の飲食店でも使え、クアラルンプールでは飲食店以外にカプセルホテルでも利用可能。北京の首都、大興の両空港では指定のマッサージ店で30分の施術を受けることもできる。

私も9月に遅めの夏休みを取ってバンコク経由でベトナムを訪れた際には、プライオリティパスで入れる現地空港の対応施設をチェック。いずれもラウンジのみだったが、ハノイの空港ラウンジではベトナム名物のフォーをいただいた。けど、それ以上に驚かされたのはバンコクのスワンナプーム国際空港。実は、パスで利用できるラウンジの数は16ヶ所（うち国際線は14ヵ所）と世界でもっとも多かったからだ。

帰国の際はおよそ11時間の乗り継ぎ時間があり、一旦入国してバンコク市内に出かけたが早めに空港に戻ってラウンジ巡りを開始。場所によってスペースの大きさに違いはあるが、航空会社系のラウンジと比べても居心地は悪くない。

なお、同空港では25年4月以降、それまでパスで入れたタイ国際航空のロイヤルシルクラウンジをはじめ、5ヵ所のエアラインラウンジが入室不可に。海外でも以前からこうした変更は頻繁に起きていたとはいえ、日本人の利用が多い空港だけに改悪の波が海外にも及んでいると感じる人は少なくないようだ。

そもそものサービスが過剰すぎただけなのか

しかし、プライオリティパスはラウンジサービスそのものを提供する企業。航空会社と違って運賃収入がない以上、長時間空港で過ごす乗り継ぎ客には不便だが、ラウンジの滞在時間に2時間、ないし3時間の上限が設けられているのも当然といえば当然だ。

飲食店などほかの施設に関してのルールも同様で、あくまで「ラウンジの代わりに過ごす場所」という位置づけに過ぎない。複数の提携飲食店で食べ歩きするような使い方を前提としておらず、それを可能にしていた同社のサービスは過剰すぎたのだろう。

結果、ゴールドカードからプラチナカード以上の所有者向けのサービスに移行しつつあるが、それは仕方のないことなのかもしれない。

