º£½µ¤ÎÊÆ½÷»Ò¤Ï¥Ï¥ï¥¤Àï¡¡ÆüËÜÀª¤Î¡È¥ë¡¼¥¡¼3¿ÍÌ¼¡É¤¬¸ø¼°²ñ¸«¤ÇÂçÇú¾Ð¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ï·ù¤Ç¤¹¡Ä¡×
¡ã¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ29Æü¡þ¥Û¥¢¥«¥ì¥¤CC¡Ê¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¡þ6566¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï1½µ´Ö¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ò¶´¤ß¡¢º£½µ¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤¢¤ë¥Û¥¢¥«¥ì¥¤CC¤Ç¡Ö¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡×¡Ê10·î1¡Á4Æü¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½Ð¾ì¤¹¤ëº£µ¨¥ë¡¼¥¡¼¤Î´ä°æÌÀ°¦¡¢Ëå¡¦ÀéÎç¡¢¤½¤·¤ÆÃÝÅÄÎï±û¤Î3¿Í¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö29Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÂ·¤Ã¤Æ¸ø¼°²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ä°æ»ÐËå¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤é¡Ä
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ï¥ï¥¤¡¢¥³¡¼¥¹¤â¤¤ì¤¤¤ÇÂç²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÌÀ¤ë¤¤¡£»î¹ç¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÌÀ°¦¤¬À¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢ÀéÎç¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤¬°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¡¢ÎÙ¤«¤éÌÀ°¦¤¬¡Ö¤½¤ì¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Â¤ã¤ó¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢»î¹ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£ÃÝÅÄ¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ç»î¹ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬º£Ç¯¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î1»î¹ç¤·¤«¥Ï¥ï¥¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¤Î³«ËëÀï¤òÁ°¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤ò¥á¡¼¥ó¤ËÎý½¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½àÈ÷ËüÃ¼¤À¡£Â·¤Ã¤Æ¥ë¡¼¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿3¿Í¤À¤¬¡¢ÌÀ°¦¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ÇÀµÄ¾Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÀéÎç¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤â¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¥ë¡¼¥¡¼À¤Âå¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÊ£¿ô²óV¤òÌÜ»Ø¤¹¡£º£½µ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÌÀ°¦¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¯²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤À¤È¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È½ñ¤±¤ë¤«¤Ê¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÃÝÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¡£Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¤¢¤ÈÆüËÜ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¿©»ö¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¿©¤Î¥¢¥¸¥¢¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È»Ä¤ê¿ô¥«·î¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡© ¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÀéÎç¤¬¼ê¤òµó¤²¤Æ¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡ª¡×¡£ÌÀ°¦¤Ë¡Ö¥¢¥²¥¤¥ó¡Ä¡©¡×¤ÈÊò¤ì¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤¹¤È¡¢ÃÝÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ï·ù¤Ç¤¹¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êµÑ²¼¤·¡¢ÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¡£3¿ÍÌ¼¤Ïº£Ç¯¡¢¡Ö¿©»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤Þ¤À¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤´ÈÓ¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤ÈÌÀ°¦¤¬¸À¤¤¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥ºÀûÉ÷¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
