ウェスティンホテル横浜が、「ENHYPEN（エンハイプン）」との特別なコラボレーションによるアフタヌーンティーを期間限定で提供。

ヴァンパイアをコンセプトにした「EN-CHANTED BITE ENHYPENシグネチャーアフタヌーンティー」が、ホテル23階ロビーラウンジにて楽しめます！

ウェスティンホテル横浜「EN-CHANTED BITE ENHYPENシグネチャーアフタヌーンティー」

開催期間：2025年10月1日（水）〜11月30日（日）

会場：ウェスティンホテル横浜23Fロビーラウンジ

特典：オリジナルコースター/メッセージカード付きラゲージタグ

※来店先着順・数量限定につき、なくなり次第終了

※メンバーは選べません

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」が「EN-CHANTED BITE ENHYPENシグネチャーアフタヌーンティーby ウェスティンホテル横浜」を開催。

世界で活躍するグローバルグループ「ENHYPEN（エンハイプン）」との、特別なコラボレーションによるアフタヌーンティーが、期間限定で提供されます☆

「ENHYPEN」との特別コラボは、マリオット・インターナショナルの国内8ホテルで同時開催。

日本中のファンが「ENHYPEN」の世界観を楽しみながら、各ホテルならではの個性豊かなメニューが味わえる特別なアフタヌーンティーです！

「ENHYPEN」のアイコニックな“ヴァンパイア”をコンセプトに、幻想的な物語性と洗練されたビジュアルを、味覚とともに体験。

ウェスティンホテル横浜では、深紅と漆黒を基調にしたシックでドラマティックなスイーツ＆セイボリーが、アフタヌーンティーとナイトアフタヌーンティーで提供されます。

特典として、オリジナルコースターとメッセージカード付きラゲージタグが先着順にもらえるのも嬉しいポイントです☆

EN-CHANTED BITE ENHYPENシグネチャーアフタヌーンティーbyウェスティンホテル横浜 アフタヌーンティー

営業時間：アフターヌーンティー 11:30〜18:00 3部制

1）11:30〜／2）13:45〜／3）16:00〜（各100分制）

料金：平日プラン 9,800円（税・サ込）、週末プラン 11,000円（税・サ込）

ウェルカム ドリンク ：Noir ノアール（アップルジュース、ラズベリーシロップ、竹炭パウダー）スイーツ：・ブラッドオレンジジュレ ダークチェリーコンポート ブラックベリー・禁断のりんご ラズベリームース・ブラック＆ラズベリーぺパン・ブラックマカロン カシスガナッシュセイボリー：・トマトのグラス チェリー ビール のフォーム・黒胡麻を纏った紫芋のエクラゼ・ミステリアスなノワールタルト ズワイ蟹とキャビア・竹炭のモノクロサンドウィッチ サーモンとクリームチーズ・鴨のリエット 赤い果実のクーリーバラの花スコーン：・ブラックココアスコーン・クランベリーとビーツのスコーン（ラズベリーと薔薇のジャム/サワークリーム/ハチミツ）お飲み物（フリーフロー）：「アートオブティー」の 香り 高い 紅茶 やコーヒーを70分間提供 ※飲み替え自由

ヴァンパイアの世界観を横浜ならではの感性で再解釈した、独自のアフタヌーンティー。

深紅と漆黒を基調とした5種のセイボリーと4種のスイーツに、2種のスコーンを組み合わせて、物語性あふれるひとときを演出します。

また、週末には「漆黒のモンブラン」パフェが加わり、さらに贅沢なティータイムに。

竹炭パウダーで色づけたダークトーンのドリンクも添え、幻想的な雰囲気を一層際立たせます！

EN-CHANTED BITE ENHYPENシグネチャーアフタヌーンティーbyウェスティンホテル横浜 ナイトアフタヌーンティー

営業時間：18:00〜20:00（120分制）

料金：ライト 9,800円（税・サ込）、スタンダード 11,800円（税・サ込）、プレミアム 13,800円（税・サ込）

18時以降は、ナイトアフタヌーンティーとしてラインナップ。

落ち着いた夜の空間にふさわしい、5種のセイボリーと4種のスイーツが用意されます。

アルコールとのペアリングとともに、昼間とは異なる大人の時間を堪能できるアフタヌーンティーです！

来場者限定特典「オリジナルコースター&メッセージカード付きラゲージタグ」

内容：オリジナルコースター、メッセージカード付きラゲージタグ（全7種／ランダム配布）

※特典は利用1名につき1セット

※ラゲージタグのメンバーは選べません

※来店先着順・数量限定につき、なくなり次第終了

今回開催するアフタヌーンティーでは、来場者特典として「EN-CHANTED BITE ENHYPEN シグネチャーアフタヌーンティー」限定グッズを用意。

先着順に「オリジナルコースター」と「メッセージカード付きラゲージタグ」がもらえます☆

オリジナルコースターは、深紅と漆黒を基調とした“ヴァンパイア”コンセプトをイメージしたデザイン。

「ENHYPEN」との特別なひとときを象徴する記念品です。

「メッセージカード付きラゲージタグ」は、全7種からランダムで1つをプレゼント。

「ENHYPEN」のメンバー7名による、それぞれの直筆風メッセージカードが封入された、旅のお供やコレクションとしてファン必携の一品です！

ENHYPEN について

Mnetの超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生した、JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIからなる7人組グローバルグループ。

2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が、初のトリプルミリオンセラーを突破。

2025年6月にリリースした6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』は、ENHYPEN通算3作目のダブルミリオンセラー作品に。

さらに、現在進行中の3回目のワールドツアー「WALK THE LINE」をドーム、スタジアムのような大型公演会場で埋め尽くし、「公演強者」の地位を誇っている。

特に、K-POPボーイグループでデビューから最速で日本3都市ドームツアーを回った後、海外アーティストの中でデビュー後最速（4年7ヵ月）で日本スタジアム公演を開催するなど、キャリアハイ更新を続けている。

グローバルグループ「ENHYPEN」とコラボした、ヴァンパイアがコンセプトの特別なアフタヌーンティー。

ウェスティンホテル横浜の「EN-CHANTED BITE ENHYPENシグネチャーアフタヌーンティー」は、2025年10月1日〜11月30日まで提供されます☆

