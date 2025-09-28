9月29日から放送がスタートするNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。第1話では、司之介（岡部たかし）がトキ（福地美晴）のために一大決心をする。

参考：朝ドラでなぜ今“明治”を描くのか 『ばけばけ』を“なんでもない物語”にした意図をCPに聞く

本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。

第1話では、小学生のトキ（福地美晴）は、父・司之介（岡部たかし）と母・フミ（池脇千鶴）、祖父・勘右衛門（小日向文世）と、世をうらみ、貧しい日々を送っていた。司之介はトキにいい暮らしをさせたいと一大決心をして……。

主人公・松野トキを髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じるほか、吉沢亮、岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックスらがキャストに名を連ねている。

（文＝リアルサウンド編集部）