ÁÐ»ÒÇ¥¿±¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢Æþ±¡¤·¤¿»þ¤Î°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥¾¥Ã¡Ö¤½¤ì¤ÏÉÝ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×
¡¡ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬27Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¡Ö´ÉÍýÆþ±¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Ö¡Ê»£±Æ»þ¤ÇÇ¥¿±¡Ë35½µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ä¤¤¤ËÆþ±¡¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤à¤¯¤ß¤Ç¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Â¤â´é¤â¼ê¤âÁ´Éô¤à¤¯¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸¡¿Ç¤Ç¡È¤³¤Î¤à¤¯¤ß¤ÏÆþ±¡¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÎ½Å¤¬°ìµ¤¤Ë¤³¤ÎÎÌÁý¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤à¤¯¤ß¤Ç¤¹¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£µÞ¤Ë¤à¤¯¤à¤È¡¢¤½¤Î¸å·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡ÈÇ¥¿±ÃæÆÇ¾É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÉÝ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤È¤¤¤¤¡Ö²È¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤¬¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÑÇ°¤·¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£