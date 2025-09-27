沼津vs岐阜 スタメン発表
[9.27 J3第29節](愛鷹)
※18:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 30 ジローン・ゲギム
DF 5 篠崎輝和
DF 7 沼田航征
DF 34 宮㟢海斗
MF 3 ルーカス・セナ
MF 10 佐藤尚輝
MF 11 森夢真
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
MF 77 エンリック・マルティネス
FW 23 白輪地敬大
控え
GK 21 前田宙杜
DF 2 宮脇茂夫
DF 15 中村勇太
DF 16 三原秀真
MF 8 鈴木拳士郎
MF 17 藤井建悟
MF 18 菅井拓也
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 19 齋藤学
監督
鈴木秀人
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 14 生地慶充
DF 20 加藤慎太郎
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 18 山谷侑士
MF 28 箱崎達也
MF 39 泉澤仁
FW 16 西谷亮
FW 29 川本梨誉
控え
GK 31 セランテス
DF 5 石田崚真
DF 40 平瀬大
MF 15 山田直輝
MF 19 松本歩夢
MF 97 福田晃斗
FW 9 ドゥドゥ
FW 25 ブヴィク・ムシティ・オコ
FW 27 横山智也
監督
石丸清隆
