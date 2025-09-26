エルモやクッキーモンスターが熱海・初島〜十国峠〜箱根にやってきた！セサミストリートとコラボイベント開催
エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードたちが、熱海・初島、十国峠、箱根遊船 SORAKAZEにやってきた！2025年9月27日(土)から2026年1月12日(祝)まで、世界中で愛されているセサミストリートと人気観光地である熱海・初島(静岡県)、箱根(神奈川県)、十国峠(静岡県)とのコラボイベントが開催される。
■レモンを持ったビッグバードがお出迎え！熱海・初島の南国リゾート
初島は、熱海港から高速船でわずか30分、東京からなら約2時間半でアクセス可能な「首都圏から一番近い離島」。亜熱帯の植物に囲まれた島内は、まるで南国リゾートのような雰囲気が漂う。
今回のコラボでは、熱海港から初島へ向かう高速船「イルドバカンスプレミア号」が、セサミストリートのデコレーションで彩られた「セサミストリート号」として運航！窓口で往復乗船券を購入すると、オリジナルクリアステッカー(熱海・初島ver.)が1人1枚もらえる。数量限定なので早めにゲットしよう！
※セサミストリート号は2025年9月27日(土)から2026年1月4日(日)までの期間限定運航
島に到着すると、南国感満載のセサミストリートのなかまたちが描かれたウェルカムゲートがお出迎え。国産レモン発祥の地といわれる熱海にちなんで、PICA初島への散策路にある「きいろいポスト」と、アジアンガーデン内レストラン「ENAK」の庭にある「空に続く、檸門」がそれぞれ、レモンを持ったビッグバードたちのコラボバージョンに！
島内にはほかにも、「おっきなレモン隕石」や絶景ブランコなど、フォトジェニックなスポットがたくさん。セサミストリートのフォトスポットと合わせて、インスタ映え間違いなしの写真が撮影できる。
PICA初島アジアンガーデン内のテラスレストラン「ENAK(エナ)」もセサミストリートデザインに装飾され、食事をするとオリジナルポストカードがプレゼントされる(※希望者のみ、なくなり次第終了)。「スパイスレモンカレー」(1500円)や「レモンまみれサワー」(900円)といったレモンメニューとともに、セサミストリートの世界観に浸ってみては。
初島リゾートライン(熱海〜初島航路)
乗船料金：大人往復2900円、子ども往復1450円
所要時間：熱海港から約30分、1日10往復
■十国峠パノラマケーブルカーとクッキーモンスターがコラボ！
熱海と箱根の中間地点に位置する十国峠は、標高770メートルから360度の絶景パノラマが楽しめる人気スポット。富士山や駿河湾、天気がよければ房総半島まで見渡せる、まさに「天空の展望台」だ。
山麓から山頂を結ぶケーブルカーには、クッキーモンスターがデザインされた「セサミストリートコラボケーブルカー」が登場！往復乗車券を購入すると、オリジナルクリアステッカー(十国峠ver.)がもらえる。
山頂の展望デッキ「PANORAMA TERRACE 1059」内にある「TENGOKU CAFE」では、コラボオリジナルのフォトスポットが設置されているほか、写真映えするドリンクや、漢字の「峠」を象った人気の「峠チュロス」(500円)などを楽しめる。絶景とセサミストリート、そしておいしいスイーツの組み合わせは、まさに至福のひととき。カフェを利用すると、オリジナルポストカードのプレゼントも！
十国峠パノラマケーブルカー
乗車料金：大人往復730円、小人往復370円
営業時間：8時50分〜16時50分
所要時間：片道約3分
■エルモと芦ノ湖クルーズ！箱根遊船 SORAKAZEの緑の公園
2024年2月に誕生した「箱根遊船 SORAKAZE」は、“箱根・芦ノ湖に浮かぶ緑の公園”がコンセプトの観光船。天然芝を敷き詰めた屋外デッキや、赤富士をイメージしたソファ席、小上がりスペースなど、遊び心満載の船内が魅力だ。
今回のコラボでは、操舵室前の大きな窓や2階の小上がり席がセサミストリートのなかまたちでデコレーション。天然芝のデッキや屋外デッキには、エルモと一緒に写真撮影ができるフォトスポットが登場する。芦ノ湖の美しい景色とセサミストリートの世界観が融合した、ここでしか体験できないクルーズを楽しもう。
乗船券(1日フリー・40分周遊・70分周遊のいずれか)を購入すると、オリジナルクリアステッカー(箱根遊船 SORAKAZEver.)がプレゼントされる(※希望者のみ、なくなり次第終了)。
箱根遊船 SORAKAZE
乗船料金：1日フリー周遊 大人(中学生以上) 2400円／子ども(小学生) 1200円
運航時間：9時20分〜16時30分
運航区間：箱根関所跡港〜元箱根港〜箱根園港〜箱根関所跡港〜湖尻港
■ここでしか手に入らない！限定グッズをゲットしよう
オリジナルイラストを使用したグッズが、初島リゾートライン熱海港売店、森の駅 箱根十国峠、箱根遊船 SORAKAZE船内で販売される。レモンを持つビッグバード、富士山とケーブルカーを背景にしたクッキーモンスター、ブランコベンチに座るエルモを描いたイラストは、このコラボでしか見ることができない特別なデザインだ。
グッズラインナップ
・「ランチトート」(1550円)
・「コットンポーチ」(1350円)
・「アクリルキーホルダー」(全3種、各750円)
・「アクリルパズルボールチェーン」(全3種、各550円)
・「クリアブックマーカー」(全4種、各450円)
■マストバイキャンペーン
各施設でオリジナルグッズを含む商品を一定額以上購入すると、オリジナルビッグステッカーがもらえるキャンペーンも実施中！
・初島リゾートライン熱海港売店：オリジナルグッズ含む2000円以上
・森の駅 箱根十国峠：オリジナルグッズ含む2500円以上
・箱根遊船 SORAKAZE船内：オリジナルグッズ・軽食含む2000円以上
■SNSでシェアしてポストカードをゲット！
各施設で撮影した写真や動画に、それぞれの施設のハッシュタグをつけてSNSに投稿すると、メタリック箔押しの特別デザインのオリジナルポストカードがプレゼントされる(※希望者のみ、なくなり次第終了)。通常のポストカードとは違う、キラキラ輝く特別仕様は、投稿した人だけの限定アイテム。フォトジェニックな写真をたくさん撮って、みんなにシェアしよう！
投稿用ハッシュタグ
熱海・初島：#SESAMESTREET #初島
十国峠：#SESAMESTREET #十国峠
箱根遊船：#SESAMESTREET #箱根遊船 #SORAKAZE #箱根 #芦ノ湖
■3施設制覇でオリジナルサコッシュがもらえる！デジタルスタンプラリー
そして、イベントのハイライトは、3施設を巡るデジタルスタンプラリー！熱海・初島、十国峠、箱根遊船 SORAKAZEで3つのスタンプを集めると、コラボ限定イラストが描かれたオリジナルサコッシュがもらえる。
スタンプは1日で集めても、泊りがけでゆっくり巡っても、別々の日に訪れてもOK。イベント期間中ならいつでも参加できるから、自分のペースで楽しめるのがうれしい。
※初島アジアンガーデンR-Asia内「テラスレストランENAK」は11月〜1月の期間、毎週木曜日が定休日(12月25日(木)、1月1日(祝)は除く)。定休日はスタンプが取得できないので注意しよう。
3つの施設は車で約40分圏内にあり、日帰りでも1泊2日でも楽しめる絶好のロケーション。この秋冬は、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードと一緒に、熱海・箱根エリアで特別な思い出を作ってみてはいかが？
※天候や施設の都合により、運航・運行状況が変更になる場合があります。おでかけ前に各施設の公式サイトでご確認ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C)2025 Sesame Workshop
