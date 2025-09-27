この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」に、新卒で入社したパチンコ店をわずか4ヶ月で退職したハルジオン氏（24卒）が出演した。「就活サボった組」だったという男性が、早期退職に至った壮絶な経緯と、これから社会に出る後輩たちへのリアルなメッセージを語った。



ハルジオン氏は、大学3年の2月という早い段階でパチンコ店から内定を得て、早々に就職活動を終了。「やりたい仕事ないから」「ゲームやる時間があればなんでもいいや」という“意識低め”の理由で入社を決めたと明かした。



しかし、入社後に彼を待ち受けていたのは過酷な現実だった。早番（7時45分〜16時30分）と遅番（16時〜深夜1時30分）が入り混じる不規則なシフトに「体が全く慣れなくて」、睡眠障害や適応障害のような症状に悩まされるようになったという。



そんな中、上司からかけられた「お前一番仕事できるから期待してるよ」という言葉が、彼をさらに追い詰める。期待に応えようと無理を重ね、繁忙期には11〜12時間勤務もこなしたが、ついに限界が訪れる。ある日、2時間睡眠で出勤した最終日に職場で倒れ、起き上がれなくなってしまったのだ。この出来事を知った親から「そんなボロボロになってまで無理してやったら、本当に取り返しつかないことになるから」と諭され、退職を決意したという。



自身の経験を振り返り、ハルジオン氏は就活生に向けて「本当に就活はちゃんとやりましょう」と自戒を込めてアドバイス。さらに、同じ新卒社員に向けては「あんま頑張りすぎんなよ」とメッセージを送った。「無理なもんは無理って言おう」「ちゃんと与えられた仕事はしっかりやって、頼まれたらやれる範囲でやる」ことが大切だと語り、期待を背負いすぎて心身を壊す前に、自分を守ることの重要性を訴えた。