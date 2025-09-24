100キロを超える巨漢ファイターが、大阪の喧嘩自慢から挑まれた「ビンタ対決」にのぞみ、1発で吹き飛ばす衝撃の“一撃”を繰り出した。

【映像】「ビンタ」対決で衝撃の“一撃”決着

23日、朝倉のYouTubeチャンネルで、1分1ラウンドの格闘技大会『BreakingDown17』（27日、東京・アリーナ立川立飛で開催）オーディションの最新回の様子が公開された。

ミドル級、格闘技経験者が集った今回のグループには、現役プロキックボクサーでもある加藤虎於奈が登場。加藤が紹介される前に、大宮喧嘩自慢で約130キロの巨漢「ぶーちん」に殴りかかり一悶着起こしていたのが、大阪喧嘩自慢の「剛助」だ。

剛助は、自己紹介でダイスケに対し挑発をしていたところ、さきほどのぶーちんから「どんだけ色んなやつに喧嘩売ってんだよガキ」とすごまれる。剛助は聞く耳を持たず「（ぶーちんだと）体重が合わない……ビンタ！ビンタ大会しようや」と急遽パワースラップ対決を提案。

ぶーちんはこれに断る理由なく、「今やるか？」と、朝倉らのいる前で実施。先手の剛助がワン、ツー、スリーのカウントで思い切り頬にスラップをしたが、ノーダメージと言わんばかりに両手を広げる。そしてぶーちんの番になり、同じくカウント3で放ったスラップは、剛助が後ろに吹き飛ぶほどの威力で一撃決着した。

勝ったぶーちんは、「ここで一ついいですか？」と切り出し、10月にサウジアラビアで行われるUFC傘下のイベント『POWER SLAP』に出場決定したことを報告。ブレイキングダウンでの実績が、思いもよらぬ形で花開いた形だ。