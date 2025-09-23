カルビー VS 湖池屋のポテチ2強に割って入る“新勢力”が出現！定番を揺るがす存在感とは
今年のポテチも大豊作。
食欲の秋がはじまろうとしている中、ポテトチップスの新商品が続々登場しています。ポテチはテレビやネット記事でもたびたび特集が組まれるほど大人気の国民的スナックですから、新作の動向やトレンドが気になりますよね。
私は食文化研究家として国内外のポテチを食べ歩いていますが、その中で確信しているのは、総合的に見て日本のポテチは世界一だということ。シンプルなうすしお味がこんなにおいしくてリーズナブルだなんて、夢のようです！
そしてそんなポテチの世界をじっくり見ていくと、定番を揺るがすほどの進化やトレンドが生まれていることに気がつきます。
結論から先に申し上げれば、今年は新商品が大豊作であること。日本のポテチを揺るがすような海外ポテチに彗星現るということです。そこで今回は、カルビーと湖池屋の押さえておくべきおいしいトピックスと、2強を揺るがす新勢力についてご紹介していきたいと思います。
◆湖池屋：じゃがいもへのこだわりが最高潮に。幻のポテチがさらに進化
最近の湖池屋の強みは、素材と製法に徹底的にこだわっている点にあります。
ポテチに使用されているジャガイモはすべて国産。素材にこだわり、国産生じゃがいもを贅沢な厚さにスライスして揚げた「ピュアポテト」や、三段階の温度で揚げることでサクほろ食感を生み出した「湖池屋プライドポテト」は、どれを食べてもハズレがありません。
そんな中、さらなる極みとして登場したのが、「今金男しゃくポテトチップス」。幻のジャガイモと絶賛される「今金男しゃく」を使ったプレミアムなポテチです。
このジャガイモの特徴は、デンプン質が豊富で甘くホクホクした食感が楽しめること。過去9年の発売で累計500万食を突破したヒット商品で、今年はさらにパワーアップして登場。
私は一足先に試食をしましたが、おいしくて無言になってしまうほど食べ続けてしまいました。ジャガイモ好きにはたまらないクオリティであることは間違いありません。9月11日からEC限定で予約がはじまっています。
◆カルビー：スーパー共同開発品でも満足度を爆上げ
王者カルビーで際立つのは、スーパーマーケットと共同開発したポテチ商品。スーパーやコンビニで購入する通常品とは違い、ユニークでありながらも家計に優しいのが魅力です。
例えば激安スーパーとして全国進出を続けているオーケーとの共同開発商品は、節約欲を満たしながら素材へのこだわりを実感させてくれる、今の時代のニーズ（少しでも安く、少しでもおいしく）に合った商品です。
オススメは、バター味。国産ジャガイモに北海道製造バターの香りがシンプルに際立ち、食べるたびにファンになるような奥深さがあります。たっぷりサイズの100gで価格が145円というリーズナブルさにもぐっとくるはず。
さらにドン・キホーテとのコラボ商品も面白く、昨年には「これは何味？」というクイズ感覚の商品を発売して話題になりました。王者ゆえにできるノウハウなのか、消費者ニーズを捉えた遊び心やチャレンジ精神を感じる商品が至る所で光っています。
◆“貴族のポテチ”と称される「ハンター」は、トリュフポテチで不動の王者に
最後は、強力な新勢力のご紹介です。そもそもポテトチップスが持つ大きな魅力は、リーズナブルな価格でプレミアム品を味わえるということ。どんなに高くても1000円以内で購入できてしまう手軽さは、世代や性別を問わずに愛される理由と言えます。
そしてプレミアムポテチ市場を見ていくと、圧倒的な存在感を感じるのが、HUNTER（ハンター）。そもそもハンターは黒トリュフのフレーバーで大注目されたドバイ拠点のスナックメーカーで、“貴族のポテチ”と称されるほど。黒いパッケージに見覚えがある方も多いと思います。
