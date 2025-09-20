八戸vs福島 スタメン発表
[9.20 J3第28節](プラスタ)
※18:30開始
<出場メンバー>
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 13 大西勝
DF 11 雪江悠人
DF 20 蓑田広大
DF 22 白井達也
MF 5 稲積大介
MF 7 佐藤碧
MF 8 音泉翔眞
MF 27 國分将
MF 80 永田一真
FW 9 澤上竜二
FW 30 井波勇太
控え
GK 25 谷口裕介
DF 29 柳下大樹
MF 16 鏑木瑞生
MF 45 ガブリエル・エンリケ
MF 47 脇坂崚平
MF 61 安藤由翔
FW 14 妹尾直哉
FW 17 佐々木快
FW 96 高尾流星
監督
石崎信弘
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 23 安在達弥
DF 25 當麻颯
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
FW 10 森晃太
FW 11 芦部晃生
FW 18 矢島輝一
控え
GK 31 安西駿
DF 27 野末学
DF 28 鈴直樹
DF 55 柴田徹
MF 8 吉永大志
MF 30 狩野海晟
MF 37 由井航太
FW 29 石井稜真
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
