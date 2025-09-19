神木隆之介・西野七瀬・松本穂香、au“意識高すぎ！高杉くん”シリーズ新CM
俳優の神木隆之介（32歳）、女優の西野七瀬（31歳）、松本穂香（28歳）が、au“意識高すぎ！高杉くん”シリーズの新CM「プレゼンテーション」篇に出演。9月19日より、順次放映を開始する。
このCMは、貯杉先生（西野七瀬）の課外授業でプレゼンテーションについて学ぶ高杉くん（神木隆之介）と松本さん（松本穂香）を描き、高杉くんが妄想する壮大なプレゼンテーションを通して、新しい「iPhone 17 Pro」と、auで使える衛星とスマホの直接通信サービス「au Starlink Direct」を訴求する内容。
撮影後のインタビューで、神木は「今回は主に僕が演説というかプレゼンをしているんですけども、楽しかったですよ。実際やってみて楽しかったですし、久々にすごく自由な何にも縛られない生き生きとした高杉という姿を皆さんに見せられるんじゃないかなというCMになっております」と話し、松本は「私も先ほどちょっと映像を見させていただきましたけど、非常に生き生きと楽しそうに、見てるこっちもすごい楽しい気持ちになるような演説でした」と賞賛した。
このCMは、貯杉先生（西野七瀬）の課外授業でプレゼンテーションについて学ぶ高杉くん（神木隆之介）と松本さん（松本穂香）を描き、高杉くんが妄想する壮大なプレゼンテーションを通して、新しい「iPhone 17 Pro」と、auで使える衛星とスマホの直接通信サービス「au Starlink Direct」を訴求する内容。