猫風邪にかかってしまい「今夜がヤマかもしれません」と告げられた子猫。危険な状態の中、頑張る姿が大きな感動を呼んでいます。話題となっている動画の再生回数は8万4000回を超え「生きる強さと命の絆、本当に尊いですね」「家族みんなで頑張ったんですね」「泣いてしまいました」といったコメントが集まっています。

【動画：獣医から『今夜が山かもしれない』と告げられた子猫→お願い『生きて』と家族みんなで看病をして…】

危険な状態の子猫

Instagramアカウント「nao0_0treat」に投稿されたのは、生きようとする強さを見せてくれた子猫。子猫のルーくんは獣医さんから「今夜がヤマかもしれません」と言われたそうです。飼い主さんは、獣医さんから言われ涙が止まらなかったのだそう。

保護猫カフェから迎えた子猫たち

飼い主さんとルーくんは保護猫カフェで出会ったそうです。ルーくんとリーちゃんのきょうだいを家族に迎えたのだそう。最初は戸惑っていたルーくんとリーちゃん。お互いを支え合うように、ごはんのときも、遊ぶときも、寝るときもいつもくっついていたそうです。

ルーくんたちが飼い主さん家族に慣れてきたころ、ルーくんは猫風邪を発症してしまったのだそう。急速に衰弱していき、何も食べなくなり、動けなくなってしまったそうです。ルーくんの変化にリーちゃんも心配で、ルーくんから離れなかったといいます。

生きて！

毎日動物病院へ通い、飼い主さんは「生きて！」と祈りながら、注射器で少しずつごはんを与え続けたそうです。家族みんなでつきっきりで看病をしたのだそう。危険な状態だったルーくんですが、翌朝、自分でごはんのお皿のところまで歩いて行き、食べてくれたそうです。体が回復するとおもちゃで遊べるようになり、リーちゃんとけんかもできるようになったのだそう。ごはんもしっかり食べられるようになったそうです。家族に支えられ、生きようと頑張り、病気を乗り越えたルーくんでした。

投稿には「大事な家族です。生きて欲しいって願われたご家族の思いが神様に届いて助けて頂いたんですねえ」「飼い主さまの愛情をいっぱい感じて、がんばれたと思いました」「こんなに小さいのに生きたい、生きたいって頑張ったんだね」といったコメントが寄せられています。

