¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡Ê5¥Ôー¥¹¡Ë¡×¤È¡¢Í¼Êý5»þ¤«¤é¤ÎÌë¥Þ¥Ã¥¯¸ÂÄê¤Ç¡Ö¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¥Ý¥Æ¥Ê¥²Âç¡¦ÆÃÂç¡×¤ò¡¢9·î17Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¨¥Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢ºòÇ¯2024Ç¯¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤¬¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º5¥Ôー¥¹Æþ¤ê¤Çº£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡£º£Ç¯¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡È½Ð¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥ー¡É¤Ê¥Ïー¥È·¿¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ïー¥È·¿¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢9·î16Æü¤è¤êÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¿·TVCM¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤¬¡È¥×¥ê¥×¥ê¡á¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡É¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£º£Ç¯¤Ï¡È¥×¥ê¥×¥ê¡á¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡È±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð½Ð²ñ¤¨¤ë¥Ïー¥È¤Î¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡É¤ò¼ê¤Ë±Ê±ó¤òÀÀ¤¦¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î²¼½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡Ê5¥Ôー¥¹¡Ë
²Á³Ê¡§290±ß～
ÈÎÇä»þ´ÖÂÓ¡§Á´±Ä¶È»þ´ÖÂÓ
¡¡¥×¥ê¥×¥ê¤Î¥¨¥Ó¤ò±ö¸ÕÜ¥¤È¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤ß¤Ä¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¾¦ÉÊ¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿°á¤¬¥¨¥ÓËÜÍè¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤¬5¥Ôー¥¹Æþ¤ê¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¥Ïー¥È¤¬½Ð¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥ー¡ª
¥¤¥áー¥¸
¢¨¥Ïー¥È·¿¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¥Ý¥Æ¥Ê¥²Âç
²Á³Ê¡§620±ß～
ÈÎÇä»þ´ÖÂÓ¡§17»þ～ÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¡Ê24»þ´Ö±Ä¶ÈÅ¹ÊÞ¤ÏÍâ4»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¥Ý¥Æ¥Ê¥²ÆÃÂç
²Á³Ê¡§980±ß～
ÈÎÇä»þ´ÖÂÓ¡§17»þ～ÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¡Ê24»þ´Ö±Ä¶ÈÅ¹ÊÞ¤ÏÍâ4»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¥Ý¥Æ¥Ê¥²Âç¡Û
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È(L)¡ß1¸Ä¡¢¥Á¥¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È5¥Ôー¥¹¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª5¥Ôー¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤¬¡¢Ã±ÉÊ¤Ç¤Î¹ç·×²Á³Ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ340±ß°Ê¾å¤ªÆÀ¡£¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤Î¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤Ï¡¢¥Ïー¥È¤¬½Ð¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥ー¡ª
¡Ú¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¥Ý¥Æ¥Ê¥²ÆÃÂç¡Û
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È(L)¡ß2¸Ä¡¢¥Á¥¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È10¥Ôー¥¹¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª5¥Ôー¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤¬¡¢Ã±ÉÊ¤Ç¤Î¹ç·×²Á³Ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ650±ß°Ê¾å¤ªÆÀ¡£¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤Î¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤Ï¡¢¥Ïー¥È¤¬½Ð¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥ー¡ª
¢¨²Á³Ê¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¤Î½êºßÃÏ°è¡¦Î©ÃÏ¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¥Ý¥Æ¥Ê¥²Âç¡×¤Ï¤ª¹¥¤¤Ê¥Ê¥²¥Ã¥È¥½ー¥¹1¸ÄÉÕ¤¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¥Ý¥Æ¥Ê¥²ÆÃÂç¡×¤Ï¤ª¹¥¤¤Ê¥Ê¥²¥Ã¥È¥½ー¥¹2¸ÄÉÕ¤¤Ç¤¹¡£ÄÉ²Ã¤Î¥½ー¥¹¤Ï¡¢Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡Ê1¸Ä40±ß～¡Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿·TVCM³µÍ×
¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡Ö¥Ïー¥ÈÅö¤¿¤ë¡×ÊÓ30ÉÃ
Êü±Ç³«»ÏÆü¡§9·î16Æü¡Ê²Ð)
ÊüÁ÷ÃÏ°è¡§Á´¹ñ¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¡¡È¥×¥ê¥×¥ê¡á¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡É¤È¡È¥×¥ê¥×¥ê¡á¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤¬¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¡È±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð½Ð²ñ¤¨¤ë¥Ïー¥È¤Î¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ïー¥È¤¬½Ð¤¿¡ª¡×¡ÖÄ¶¥é¥Ã¥ー¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢¥Ïー¥È¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤òÊÒ¼ê¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¦2¿Í¡£
¡¡¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Äー¡¦¥×¥êー¡Ê¥¹¥êー¡Ë¡×¤È¥ê¥º¥à¤ò¤È¤Ã¤ÆÉñ¤¦¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤ä¡¢¾èÇÏ¥·ー¥ó¡¢¶µ²ñ¤Ç¥Ïー¥È¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤¬¤Ä¤¤¤¿»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¤Æ±Ê±ó¤Î¡È¥×¥ê¡É¤òÀÀ¤¦¤Ê¤É¡¢¡È¥×¥ê¥×¥ê¡á¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡É¤È¡È¥×¥ê¥×¥ê¡á¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥·ー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¥Ý¥Æ¥Ê¥²Âç / ¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¥Ý¥Æ¥Ê¥²ÆÃÂç¡×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Ìë¥Þ¥Ã¥¯¡Ö¥Ý¥Æ¥Ê¥² ²ÈÂ²²ñµÄ 9 ·î¡×ÊÓ30ÉÃ
Êü±Ç³«»ÏÆü¡§9·î16Æü¡Ê²Ð)
ÊüÁ÷ÃÏ°è¡§Á´¹ñ¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¡Í¼Êý5»þ¤«¤éÌë¥Þ¥Ã¥¯¸ÂÄê¤Ç¥Ý¥Æ¥È¤È¥Ê¥²¥Ã¥È¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ý¥Æ¥Ê¥²¤Ë¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¥Ý¥Æ¥Ê¥²¡×¤âÅÐ¾ì¡£¥Ïー¥È·¿¤Î¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤òÈ¯¸«¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¥Ý¥Æ¥Ê¥²¡×¤ò²ÈÂ²¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊTVCM¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü
¡Ê1¡Ë¥ê¥×¥é¥¤¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª¡Ö#¥Þ¥Ã¥¯¤«¤é¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤Þ¤â¤Ê¤¯¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
±þÊç´ü´Ö¡§9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë7»þ30Ê¬～23»þ59Ê¬
±þÊçÊýË¡¡§¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷McDonaldsJapan¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö#¥Þ¥Ã¥¯¤«¤é¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤Þ¤â¤Ê¤¯¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ö#¥Þ¥Ã¥¯¤«¤é¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¤Þ¤â¤Ê¤¯¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¥ê¥×¥é¥¤¡ÊÊÖ¿®¡Ë¤¹¤ë¡£
¾ÞÉÊ/ÅöÁª¿ô¡§±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë1,000±ßÊ¬¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥ê¥×¥é¥¤¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª¡Ö#¥Ïー¥È¤¬½Ð¤ë¤«¤â¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
±þÊç´ü´Ö¡§9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë7»þ30Ê¬～23»þ59Ê¬
±þÊçÊýË¡¡§¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷McDonaldsJapan¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö#¥Ïー¥È¤¬½Ð¤ë¤«¤â¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ö#¥Ïー¥È¤¬½Ð¤ë¤«¤â¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¥ê¥×¥é¥¤¡ÊÊÖ¿®¡Ë¤¹¤ë¡£
¾ÞÉÊ/ÅöÁª¿ô¡§±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë1,000±ßÊ¬¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¢¢X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¥Úー¥¸
¢¨³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
