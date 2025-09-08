Í§Ìî°ì´õ¡¢ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×2°Ì¤â¡ÖµÍ¤á¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡×¡¡Âç¤Î¸×ÅÞ¡¢ÆÈÁöV¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕºÇ½ªÆü
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕºÇ½ªÆü¤¬7Æü¡¢ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤Î´Ø¶õ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ÇÍ§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï151.70ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×236.78ÅÀ¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£253.31ÅÀ¤Ç¥Á¥ã¡¦¥¸¥å¥ó¥Õ¥¡¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤Î¥Á¥ã¡¦¥¸¥å¥ó¥Õ¥¡¥ó¤È2.68ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢Í§Ìî¤¬ÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Ã±È¯¤Î4²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤äÂ¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥ß¥¹¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÍ¤á¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Á¥ã¡¦¥¸¥å¥ó¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îº¹¤Ï16.53ÅÀ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜºæ»Ô½Ð¿È¤Î27ºÐ¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£¤³¤ÎÆü¤Î±éµ»¸å¡¢¹ÅçÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÆÈÁö¤Îºå¿À¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤âÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¡Êºå¿À¤Ï¡Ë¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤â¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î¼ý³Ï¤Ï¡Ö¤¤¤¤´¶³Ð¡¢¤¤¤¤½¸ÃæÎÏ¤ÇÎ×¤á¤¿¤³¤È¡£Âç¤¤Ê»î¹ç¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÇÎ×¤á¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¼¡Àï¤Ïº£·î²¼½Ü¤ÎCS¥Í¡¼¥Ù¥ë¥Û¥ë¥óÇÕ¤òÍ½Äê¡£¡Ö¡Êº£Âç²ñ¤Ï¡Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¿ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë