「フワちゃんだよ！フワちゃん呼ぼう」“やらかした人”呼べる番組で待望論
テレビプロデューサー佐久間宣行氏（49歳）が、9月3日に放送されたトーク番組「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合！！〜」（中京テレビ）に出演。同番組は“やらかした人”を呼べると話し、スタジオから「フワちゃんだよ！フワちゃん呼ぼう」という声が上がった。
番組改編期を乗り越えるためのコンサルとして、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏をゲストに迎え、番組の問題点、改善点について質問をぶつける。
佐久間氏はタレントが声を当てているとはいえ、動物が前面に出てくるというコンセプトはすごくいいと話し、「このコンセプトにしてはキャスティングが良すぎる。画面に顔を出したら言えないことを言う人の方がいい。やらかした人とか普通だったらテレビに出られない方がいい」とアドバイス。
スタジオからは「フワちゃんだよ！フワちゃん呼ぼう」「明日海外から帰ってくるから、直接言っておくよ」とフワちゃん待望論が起き、テロップでも「フワちゃん、いつでもお待ちしています」と誘いの文面が上がった。
