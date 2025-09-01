「主審の明白な間違い」「理解できない」指揮官が激怒した日本代表FWへの危険なタックル→レッドなしに元審判も苦言！“加害者”は「それほど悪いものではなかった」と主張

「主審の明白な間違い」「理解できない」指揮官が激怒した日本代表FWへの危険なタックル→レッドなしに元審判も苦言！“加害者”は「それほど悪いものではなかった」と主張