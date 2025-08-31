この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【あなたは大丈夫？】不安定な世の中を生き抜く／老後貧乏になる人の5つの特徴！これに当てはまったら超危険です」と題した動画で、元教員でファイナンシャルプランナーの秋山ひろさんが、“お金が離れていく・貧乏を引き寄せる”危険な習慣について、自身の体験と見解を交えて語った。



秋山さんがまず挙げたのは「無理な節約」だ。

「何事も新しいことを始めるには多少のお金が必要。無理な節約を続けると、新しい楽しみや経験も失い、結果的に心や体に悪い影響が出る」とし、特に食費の削減について「安いカロリーは体に悪い。長期的に見て健康を損なう」と警鐘を鳴らした。

また、「外に出費を惜しみ過ぎると出かけなくなり、足腰が弱くなる。だからまずは固定費の削減が基本、スマホや保険の見直しから始めよう」とアドバイスする。



二つ目は「現金主義」。

秋山さんは「現金ではなくキャッシュレスに移行すべき」と強調。「キャッシュレスは明細が残るので家計管理が圧倒的に楽になるし、ATMなどの手数料や時間の無駄も省ける」と解説した。



「現金じゃないと使いすぎるという人は、家計簿や家計管理でコントロールできる」と“慣れ”の重要性にも言及。「現金の小銭を探す時間も人生の無駄遣い」と断じ、早めの脱現金主義を呼びかけた。



三つ目の“貧乏を引き寄せる習慣”は「将来について悩むこと」。秋山さんは「分からないことを悩んでも仕方ない。脳のリソースや時間を失うだけ」ときっぱり。

重要なのは「不安より行動」に切り替えることだとし、「困難は分割せよ--不安も行動に細かく分けて一つずつ潰すのが大切」と説いた。



さらに「新しい習慣を取り入れない」ことにも注意を促した。



「変化がないと人生はあっという間に終わる。年を取るほど人生が速く感じるのは新しい刺激がなくなるから」と経験談を披露。「たとえば、散歩コースを変えたり、資格取得に取り組むなど、小さくてもいいので新しいことに挑戦しよう」と提案した。



五つ目は「何でも安く・無料で済ませようとする」こと。



「お金は冷蔵庫の材料と同じで、貯め込むだけでは意味がない。“無料”志向が染み付くと、将来本当に必要なところでお金が使えなくなる」と指摘。「無料の情報は行動に結びつきにくい。お金を払うことで自分事になり、行動に本気になる」と実例も交えて語った。



最後に秋山さんは、「価値あるものにお金を払える見極め力を身につけてほしい。そのためにも僕のYouTubeや無料メルマガも活用して」と締めくくり、週一回届くメルマガの登録を呼びかけて動画を結んだ。