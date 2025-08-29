「プリンなのかい？ シュークリームなのかい？」【ファミマ】期間限定「新作スイーツ3選」実食リポ！
「今日はちょっと甘いものが食べたい！」。そんな気分のとき、ありがたい存在のコンビニスイーツ。今回は「ファミリーマート」で注目の新発売スイーツ3品を厳選してご紹介します！ ぜひチェックしてみてください。
1.「プリン！？シュー」149円
最初に紹介するのは、「プリン！？シュー」 149円（税込）です。プリン好きの方なら、思わず気になってしまうネーミングのシュークリームです。
こちらは、ホイップクリームを加えたカスタードクリームとカラメルソースを包み込んだ、2層仕立てのシュークリームです。
ひと口食べると、「！？」という商品名に思わず納得してしまいます。食感はプリンとは異なりますが、クリームの味わいはまさにプリンそのもので不思議な感覚。
2.「ぶどうのパフェ」348円
続いて紹介するのは、「ぶどうのパフェ」348円（税込）。ぶどうの鮮やかなパープル色が目を惹くこちらの商品。
ぶどうのミルクプリン、角切りぶどうゼリー、ミルクムースなどの上に、ぶどうのホイップクリームとゼリーがトッピングされた、ボリューム満点のパフェです。
ひと口食べると、ぷるぷるのぶどうゼリーがたっぷり入っています。 底の角切りぶどうゼリーと、小さくカットされたトッピングのゼリーが重なり、異なる食感が心地よい口あたりです。
プリンとクリームは爽やかなぶどうの風味で、すっきりとした味わいです。スポンジ部分もしっかり入っているため、満足感も抜群です。
3.「ラ・ビスボッチャ 監修 ナッツとフルーツのカッサータ」278円
最後に紹介するのは、「ラ・ビスボッチャ 監修 ナッツとフルーツのカッサータ」278円（税込）。東京・広尾にある本格イタリアンの名店「ラ・ビスボッチャ」監修の限定商品です。
「カッサータ」はイタリアの人気スイーツで、生クリームとクリームチーズを合わせたムースに、ローストアーモンドとクランベリーを混ぜ、さらにレモン果汁を加えたデザートです。
ひと口食べると、ドライフルーツがごろごろ入っていて食べ応えも抜群です。つるんとした食感のムースは甘過ぎず、チーズの風味がほどよく効いた上品でおしゃれな味わいです。
コンビニスイーツとは思えないクオリティーで、アーモンドやベリーの自然な甘みと食感が楽しめる満足感ある一品です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は、全て今しか楽しめない期間限定品です。気になったスイーツがあれば、ぜひファミリーマートでチェックしてみてくださいね！
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)