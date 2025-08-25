この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が断言！「お金を増やすのは“全世界株式一本放置”で十分！」独自の不安解消術を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【新NISA】積立額のゴールはこれ！放置で資産が増え続ける理由について解説します！」で投資アドバイザーの鳥海翔氏が登場。老後資金2000万円時代に「全世界株式1本でどこまで不安を解消できるのか」という疑問に独自の視点で答えた。冒頭、鳥海氏は「お金のことが心配です、不安です、そういう方、多くいらっしゃると思います」と多くの投資初心者が直面する“漠然とした不安”を指摘。その上で、「仮に2,000万円、3,000万円貯めても本当に老後の安心につながるのか？実は、そこでは悩みは解消しない」と喝破した。



鳥海氏が最初に強調したのは、資産形成のステップを2つに切り分けること。「どうやってお金を増やすのか」と「どのくらい貯めれば安心して使えるか」を区別して考えるべきだと説いた。実際、「初心者にとって最もシンプルなお金の増やし方としては、全世界株式インデックス投資が一番シンプル」とし、「仮に年利5%増で20年間、毎月5万円ずつ積み立てれば元本1,200万円が2,000万円に。さらにこれを分割で受け取れば3,600万円にまで増やせる」と長期的な資産運用の驚くべきパワーを数値で明示。「同じ5%でも、元本が増えることで増えた分までもがさらに値上がりする」という“複利効果”の凄さを繰り返し強調した。



また巷では分散投資や相場変動への対応が議論されているが、鳥海氏は「余計なことは考えない。割高や暴落といったニュースに惑わされず、黙々と積み立てを続けよう」と独自の考え方を展開。その理由について、「全世界株式1本でも十分。自分で細かい調整をする必要はない」、「「プロのデイトレーダーより、ただ積み立てを続けた人の方が最終的にお金が増えたというデータもある」と語り、「どこに投資するかが本質じゃない」と断じた点も印象的だ。



加えて、具体的な悩みを持つ会社員を例に、鳥海氏は「大事なのは不安の本質を見極めること。必要な金額やゴールをまず“仮置き”して、逆算して行動することが大切」とアドバイス。「全世界株式という時点で80点。そこで悩まず、別の行動や生活の見直しにエネルギーを使ってほしい」と語りかけた。



動画の締めくくりでは、「最終的にお金を増やすよりも大切なのは、人生をコントロールする力と逆算する力、そして行動する力」とまとめ、「結論、全世界株式1本で十分いけます。この動画をヒントに何か一歩を踏み出せるきっかけになれば嬉しい」と視聴者にメッセージを送った。