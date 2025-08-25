¡Ö»ä°Ê³°¤ËÃ¯¤¬¤³¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡×ÀÐÇËÁíÍý¤¬Áªµó¤Ë»´ÇÔ¤·¤Æ¤â¡Ö°úÀÕ¼Ç¤¡×¤ò¤·¤Ê¤¤¾×·â¤ÎÍýÍ³
»²±¡Áª¤Ç¤âÂçÇÔ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¹â¤Þ¤ë¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤ÎºÇÃæ¡¢ÀÐÇËÌÐÁíÍý¡Ê68¡Ë¤Ï¼þ°Ï¤Ë¤½¤¦¸ì¤ê¡¢Â³Åê¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤Àª¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
£¸Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÇÎ×»þ¤ÎÁíºÛÁª³«ºÅ¤Î°Õ¸þ³ÎÇ§¤¬·èÄê¤·¤¿¸å¤â¼Ç¤°µÎÏ¤Ï¶¯¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£¤À¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Î¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤È¤Ï¤¦¤é¤Ï¤é¤ËÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ê¿ôÃÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
»þ»öÄÌ¿®¤Î£¸·îÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÀÐÇË»á¤Ï¼¤á¤ë¤Ù¤¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö»×¤¦¡¡36.9%¡×¤è¤ê¤â¡Ö»×¤ï¤Ê¤¤¡¡39.9%¡×¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ù»ýÎ¨¤â6.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î27.3%¤Ë¾å¾º¡£³Æ¼Ò¤ÎÄ´ºº¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¤è¤ê¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤¬¾å²ó¤ë¡£ÀÐÇË»á¤¬Ä¹Ç¯²¹¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¥³¥á¤ÎÁý»ºÊý¿Ë¡×¤Ë¤âÀ¤ÏÀ¤Î£¸³ä¶á¤¯¤¬»¿À®¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¶âÍËÌë¤Ë¼«Ì±ÅÞËÜÉôÁ°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö#ÀÐÇË¼¤á¤ë¤Ê¡×¥Ç¥â¤â¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼Ç¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¤ÏÀ¤ÎÀ¼¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÀÐÇË»á¤ÏÂ³Åê¤Î°Õ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁíÍý¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤äµìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¤Ê¤Éµì°ÂÇÜÇÉ¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡ÈÉé¤Î°ä»º¡É¤ËÈ¯ÂÅö½é¤«¤é²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤³¤½¤¬ÀÕÇ¤¤ÎÄ¥ËÜ¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡ØÀÐÇË¤ª¤í¤·¡Ù¤ò¼çÆ³¤·¡¢µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂÎ¼Á¤ò²ò·è¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£²¾¤Ë¼«Ê¬¤¬¼Ç¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÎ¢¶âµÄ°÷¤¿¤Á¤òÉü¸¢¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹ñ²ñ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤â°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¿ô¤ÎÎÏ¤Ç¶¯°ú¤Ë²¡¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÀ¯ºö¤´¤È¤ËÌîÅÞ¤ÈÉ¨µÍ¤á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÊäÀµÍ½»»¡¢ËÜÍ½»»¤Ê¤É¤òÀ®Î©¤µ¤»¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ø¡Ê»ä°Ê³°¤Ë¡ËÃ¯¤¬¤³¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉü¸¢¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¤Èµì°ÂÇÜÇÉ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò±£¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«È¯Åª¤Ê¼Ç¤¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡×¡Ê´±Å¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
ÅÞÆâ¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¡¢»²±¡Áª¤Ç¤âÂçÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÁªµó·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤í¡×¤È°úÀÕ¼Ç¤¤ÎÀ¼¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£¹Ë°ú¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢È¿ÀÐÇËÇÉ¤¬Íê¤ê¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÎ×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
ÅêÉ¼¤ËµÌ¾¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖÀÐÇËÇÉÍÍø¡×¤Ë¡©
£¸·î19Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬Î×»þÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¸þ¤±¤Æ½é²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¡£Åö½é£±»þ´Ö¤ÎÍ½Äê¤¬£±»þ´Ö45Ê¬¤È¤º¤ì¹þ¤ß¡¢²ñ¹ç¸å¡¢°Ñ°÷Ä¹¤Î°©Âô°ìÏº½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ê71¡Ë¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÏÉ¬Í×¤À¡£Æ±»þ¤Ë¸·Àµ¤Ë¿µ½Å¤ËÀ©ÅÙÀß·×¤ò¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤°Õ»×³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
º£²ó¤Î²ñ¹ç¤Ï£¸Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÇÅÞÂ§£¶¾ò£´¹à¤Ë´ð¤Å¤¯Î×»þÁíºÛÁª³«ºÅ¤Î²ÄÈÝ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£Ç¤´üËþÎ»Á°¤ÎÎ×»þÁíºÛÁª¼Â»Ü¤Ï¼«Ì±ÅÞ»Ë¾å¡¢²áµî¤ËÎã¤¬¤Ê¤¤¡£Î×»þÁíºÛÁª¤Î³«ºÅ¤ÎÀ§Èó¤Ï¡¢½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Î³ÆÂåÉ½47¿Í¤Î²áÈ¾¿ô¤ÎÍ×µá¤¬¤¢¤ì¤Ð¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
Áí¿ô¤Ï342¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á172¿Í°Ê¾å¤Îµá¤á¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£²áÈ¾¿ô¤ÎÍ×µá¤ÇÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢³«ºÅ¤Ø¤Î¾ÜºÙ¤Êµ¬Äê¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ»×É½ÌÀ¤Ï¡ÖÅêÉ¼¤«½ñÌÌ¤«¡×¡ÖµÌ¾¤«ÌµµÌ¾¤«¡×¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤À©ÅÙÀß·×¤ÎÏÃ¤ò¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤«¤é²ñ¹ç¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°Ñ°÷¤Î°ì¿Í¤ÏÆ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö²ñ¹ç¤Ç¤ÏµÌ¾¤«ÌµµÌ¾¤«¤ò½ä¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Î¤è¤¦¤Ë³§¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÌµµÌ¾¤ÇÅêÉ¼¤·¡¢³«ºÅ¤Î»¿ÈÝ¤òÌä¤¦°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤ë¤â¡¢°©Âô°Ñ°÷Ä¹¤¬¡Ø¡ÊÎ×»þ¤ÎÁíºÛÁª³«ºÅ¤Ï¡ËÁíºÛ¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸·Àµ¤Ë¤ä¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ã¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÅêÉ¼¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£µÄ°÷¤Ø¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤Ï½ñÌÌ¤Ç¤Î²óÅú¤ÇÃøÌ¾¤ÈÆè°õ¤âÊ»¤»¤Æµá¤á¤ë°Æ¤¬½Ð¤¿¡×
¤Þ¤À¶¨µÄ¤ÎºÇÃæ¤À¤¬¡¢ÌµµÌ¾¤Ç¤Î²óÅú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£²¾¤ËµÌ¾²óÅú¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢È¿ÀÐÇËÇÉ¤ÏÉÔÍø¤È¤Ê¤ë¡£²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤ºÁíºÛÁª¤¬ÉÔ³«ºÅ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÂ³Åê¤È¤Ê¤ê¡¢ÁíºÛÁª¤Î³«ºÅ¤Ë»¿À®¤·¤¿¤â¤Î¤¬¿Í»ö¤Ç´³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö£¸Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÂç¤Þ¤«¤ËÈ¾¿ôÄ¶¤¬ÁíºÛÁª³«ºÅÇÉ¤Ç¡¢ÀÐÇËÍÊ¸îÇÉ¤ÏÂ¿¤¯¤È¤â£²³ä¡¢Ãæ´ÖÇÉ¤¬£³³ä¤Û¤É¡£µÌ¾¤È¤Ê¤ì¤ÐÃæ´ÖÇÉµÄ°÷¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÉûÂç¿Ã¤äÀ¯Ì³´±¡¢ÅÞ¤ÎÌò¿¦¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤ÏÁíºÛÁª³«ºÅ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤Ê¤éÌò¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ú¤È¤â¤Ê¤í¤¦¡£»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ÎÇ®¤¬Îä¤á¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÃæ´ÖÇÉµÄ°÷¤ò¤È¤ê¤³¤ß¤¿¤¤È¿ÀÐÇËÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤«¤±¤ë¤Û¤ÉÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¡×¡ÊÆ±°Ñ°÷¡Ë
ÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¶¨µÄ¤òµÞ¤®¤Ä¤Ä¤â¡¢µÄ°÷¤Ø¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢£¹·î½é½Ü¤Ë¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤ò·Ð¤¿¸å¤Î£¹·î¾å½Ü°Ê¹ß¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë19Æü¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÁÏ¶È¼Ô¤Î¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤¬´±Å¡¤òË¬Ìä¡£20Æü¡¢Âè£¹²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD9¡Ë¤¬²£ÉÍ»Ô¤Ç³«Ëë¡££¸·î²¼½Ü¤«¤é³°¸òÆüÄø¤¬Â³¤¯ÀÐÇË»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤PR¤È½Å¤Ê¤ë¡£
¡Ö23¡¦24Æü¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÆü¤·¡¢Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ï29¡Á30Æü¤ÎÆüÄø¤ÇË¬ÆüÍ½Äê¡££¹·î23Æü¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹ñÏ¢Áí²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¹ñÏ¢Áí²ñ°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁíÍý¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À®²Ì¤¬¤Ê¤¯¤È¤â³¤³°¤ÎÍ×¿Í¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤È¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¡É¤Ç»Ù»ýÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ë¤â¤Î¡£»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¾º¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÞÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌîÅÞ¤âÂÐ±þ¤òÊÑ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
È¿ÀÐÇËÇÉ¤Ï¡ØÀÐÇË¤ª¤í¤·¡Ù¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤ò¡Ø¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡Ù¤ËÁª¤Ö¤Î¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿·ÁíºÛ¤Î²¼¤Ç¡¢¹ñ²ñÂÐºö¤È¤·¤ÆÏ¢Î©¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤ÎÀïÎ¬¤âÂÇ¤Á½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤¬ÎÉ¤¯¤È¤âÁªµó·ë²Ì¤Ï¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»´ÇÔ¤Î·ë²Ì¤ò±ó¤¶¤±ÅÞÆâ¤ÎÍý²ò¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡ÊÁ°´±Å¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ÇÉ÷Á°¤ÎÅô¤È¤â¤¤¤¨¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¡£Á°Îã¤Î¤Ê¤¤Î×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢À¤ÏÀ¤òÇØ·Ê¤Ë»ý¤ÁÄ¾¤¹¤Î¤«¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÁè¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬¹ñÆñ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§´äºê ÂçÊå