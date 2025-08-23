「さすがの決定力」柏の28歳FWを元日本代表DFが攻守両面で称賛「プレッシャーのかけ方が上手い」
元日本代表DFの槙野智章氏が、８月22日の深夜に放送されたテレビ朝日系列のサッカー専門番組「ラブ!! Jリーグ」にVTR出演。柏レイソルのFW垣田裕暉について語った。
28歳のFWは今季のJ１でここまでチームの全27試合に出場し、５ゴール・４アシストをマーク。７月に行なわれた東アジアE-１選手権では初めて日本代表に選出され、２試合に出場し、日本の３戦全勝での大会連覇に貢献した。
そんな垣田について、槙野氏はまず得点への嗅覚を高く評価する。ワンタッチでのゴールが得意だと紹介し、そのなかでもJ１第21節の京都サンガF.C.戦（３−３）で決めたバイシクル弾を一押しする。
味方のクロスを相手がブロックし、起動が変わったボールに反応。オーバーヘッドでネットを揺らした。槙野氏は「コースが変わったなかでも、キーパーやゴールの位置を確認せずに、しっかりとオーバーヘッド。さすがの決定力」と称えた。
加えて、垣田の守備での貢献にも注目。「チームのなかで献身的な守備。ボールを奪いに行く力。コースを限定するプレッシャーのかけ方が上手い」と賛辞を続けた。
22日に行われたJ１第27節・浦和レッズ戦で、柏は４−２で勝利し、J１で暫定首位に立った。タイトル奪取に燃えるチームを攻守で支える垣田の今後の活躍にも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】槙野智章が絶賛！ レイソル垣田裕暉のバイシクル弾！
