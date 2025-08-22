¼Â¤Ï°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ë¡¼¥Ä¤¬...J1¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÏÃÂê¤Ë
J1¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï21Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¸ø±Ä¶¥µ»¾ì¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¡×¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëËÌÀÝÃÏ°è¤Ï¡¢¡Ö¶¥Äú³¦¤Î¥É¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁ¥Çõ¿¶¶½²ñ¤Î¸µ²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦ºûÀîÎÉ°ì»á¤Î½Ð¿ÈÃÏ°è¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°Ù¡¢Ì§ÌÌ»Ô¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÆ±ÃÏ°è¤È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï±ï¤¬¿¼¤¯¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¤ÇGÂçºå¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤é¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÂçºå¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î±ä¿»ö¶È¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ½»Ç·¹¾¶¥Äú¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ö¶È¼ý±×¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤ÏGÂçºå¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°HP¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Âçºå¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥¬¥ó¥ÐÂçºåÍÍ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤È¿Í¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø±Ä¶¥µ»³¦¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯´ØÀ¾¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡ÊJRA¡Ë¡¦ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤äÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Î¤½¤Î¤À¤Ò¤á¤¸¶¥ÇÏ¤Ê¤É¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬FC¤Ç¤âJRA½êÂ°¤ÎÄ´¶µ»Õ¤äµ³¼ê¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÄ®¡×¤òÊú¤¨¤ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Îº£¸å¤Î³ÈÂç¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£