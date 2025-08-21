セガ フェイブから「ドリームスイッチ DXセット ディズニー＆ピクサーキャラクター」が登場！

シリーズ最多の150コンテンツで、寝る前の親子の時間がもっと充実します☆

セガ フェイブ「ドリームスイッチ DXセット ディズニー＆ピクサーキャラクター」

価格：16,280円（税込）

発売予定日：2025年10月23日(木)

同梱内容：本体×1、リモコン×1、台座×1、専用ソフト×1、電源ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1

サイズ：幅137×高133×奥91mm

対象年齢：3才以上

コンテンツ数：150種（おはなし52話：日本語、おはなし52話：英語、ろくおん11種まなび25種、リラックス9種、スタンプ1種）

収録内容：アラジン、アナと雪の女王、インクレディブル・ファミリー、インサイド・ヘッド、カーズ、カーズ２、カーズ/クロスロード、くまのプーさん、シンデレラ、シュガー・ラッシュ、ズートピア、ダンボ、リロ＆スティッチ、塔の上のラプンツェル ほか

おやすみ前の親子時間を彩る「ドリームスイッチ」シリーズ最多のコンテンツ数を備えた「ドリームスイッチ DXセット ディズニー＆ピクサーキャラクター」が登場！

「ドリームスイッチ DXセット ディズニー＆ピクサーキャラクター」は、シリーズ最多の150コンテンツを1台で楽しめます。

ディズニーの名作映画や物語を楽しめる「おはなし」コンテンツは日本語・英語合わせて104種を収録。

『シンデレラ』『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』などの世界的な名作を、ゆったりとした動きとナレーションで楽しめ、寝る前のお子さまの読み聞かせにも最適です。

そのほかにも、あいうえおやアルファベット、時計の読み方や言葉遊びなど、「まなび」コンテンツが37種類。

また、新しい「ドリームスイッチ」シリーズの特徴の一つである、ストレッチやヒーリング音楽で心身を整える「リラックス」コンテンツも9種類収録されます。

一日を締めくくる就寝前の時間を、お子さんが大好きなキャラクターとともに特別なひとときに変えるグッズです。

ネイティブ発音・自然なスピードで、“英語耳”を育てる

すべての英語コンテンツはネイティブスピーカーによる自然な発音とスピードで収録。

毎日自然に繰り返し触れることで、お子さまのリスニング力・発音力の基礎が楽しく身につきます。

字幕を表示しながら、英語音声を少し遅れて真似をして発音するシャドーイングもできるので、英語の聞く・話すをバランスよく伸ばすことが可能です。

「まなび」コンテンツには、映画のシーンを見ながら日常会話で使えるフレーズを学べる「えいがでEnglish」などをはじめ、実践的な英語耳を育むコンテンツも収録。

読み聞かせと成長段階に合わせて楽しめる、新しい“寝る前ルーティン”体験として、おうちでの英語学習を自然に習慣化できます。

選べるラインナップで、寝る前の時間をさらに拡充

新しい「ドリームスイッチ」シリーズでは、豊富な種類の専用ソフトがラインナップ。

お気に入りの多様性に応えてくれます。

お子さまの成長や家族みんなの好みに合わせて、自由にソフトを追加、カスタマイズすることが可能です。

ディズニー＆ピクサーのキャラクターたちと、寝る前に魔法のような時間を過ごせる「ドリームキャッチ」のデラックスセット！

「ドリームスイッチ DXセット ディズニー＆ピクサーキャラクター」は、2025年10月23日（木）より販売開始予定です。

