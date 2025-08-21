シリーズ最多の150コンテンツを収録！セガ フェイブ「ドリームスイッチ DXセット ディズニー＆ピクサーキャラクター」
セガ フェイブから「ドリームスイッチ DXセット ディズニー＆ピクサーキャラクター」が登場！
シリーズ最多の150コンテンツで、寝る前の親子の時間がもっと充実します☆
セガ フェイブ「ドリームスイッチ DXセット ディズニー＆ピクサーキャラクター」
価格：16,280円（税込）
発売予定日：2025年10月23日(木)
同梱内容：本体×1、リモコン×1、台座×1、専用ソフト×1、電源ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1
サイズ：幅137×高133×奥91mm
対象年齢：3才以上
コンテンツ数：150種（おはなし52話：日本語、おはなし52話：英語、ろくおん11種まなび25種、リラックス9種、スタンプ1種）
収録内容：アラジン、アナと雪の女王、インクレディブル・ファミリー、インサイド・ヘッド、カーズ、カーズ２、カーズ/クロスロード、くまのプーさん、シンデレラ、シュガー・ラッシュ、ズートピア、ダンボ、リロ＆スティッチ、塔の上のラプンツェル ほか
おやすみ前の親子時間を彩る「ドリームスイッチ」シリーズ最多のコンテンツ数を備えた「ドリームスイッチ DXセット ディズニー＆ピクサーキャラクター」が登場！
「ドリームスイッチ DXセット ディズニー＆ピクサーキャラクター」は、シリーズ最多の150コンテンツを1台で楽しめます。
ディズニーの名作映画や物語を楽しめる「おはなし」コンテンツは日本語・英語合わせて104種を収録。
『シンデレラ』『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』などの世界的な名作を、ゆったりとした動きとナレーションで楽しめ、寝る前のお子さまの読み聞かせにも最適です。
そのほかにも、あいうえおやアルファベット、時計の読み方や言葉遊びなど、「まなび」コンテンツが37種類。
また、新しい「ドリームスイッチ」シリーズの特徴の一つである、ストレッチやヒーリング音楽で心身を整える「リラックス」コンテンツも9種類収録されます。
一日を締めくくる就寝前の時間を、お子さんが大好きなキャラクターとともに特別なひとときに変えるグッズです。
ネイティブ発音・自然なスピードで、“英語耳”を育てる
すべての英語コンテンツはネイティブスピーカーによる自然な発音とスピードで収録。
毎日自然に繰り返し触れることで、お子さまのリスニング力・発音力の基礎が楽しく身につきます。
字幕を表示しながら、英語音声を少し遅れて真似をして発音するシャドーイングもできるので、英語の聞く・話すをバランスよく伸ばすことが可能です。
「まなび」コンテンツには、映画のシーンを見ながら日常会話で使えるフレーズを学べる「えいがでEnglish」などをはじめ、実践的な英語耳を育むコンテンツも収録。
読み聞かせと成長段階に合わせて楽しめる、新しい“寝る前ルーティン”体験として、おうちでの英語学習を自然に習慣化できます。
選べるラインナップで、寝る前の時間をさらに拡充
新しい「ドリームスイッチ」シリーズでは、豊富な種類の専用ソフトがラインナップ。
お気に入りの多様性に応えてくれます。
お子さまの成長や家族みんなの好みに合わせて、自由にソフトを追加、カスタマイズすることが可能です。
ディズニー＆ピクサーのキャラクターたちと、寝る前に魔法のような時間を過ごせる「ドリームキャッチ」のデラックスセット！
「ドリームスイッチ DXセット ディズニー＆ピクサーキャラクター」は、2025年10月23日（木）より販売開始予定です。
