WTT¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å
¡¡Âîµå¤ÎWTT¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÎÂÌ÷ÖÂ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬¡¢Æ±103°Ì¤Î¥é¥Ã¥»¥ó¥Õ¥©¥Ã¥»¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤¹¤ëÂçÇÈÍð¤¬È¯À¸¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÅþÄì¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ÏÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÂÌ÷ÖÂ¤Ï2²óÀï¤Ç¥é¥Ã¥»¥ó¥Õ¥©¥Ã¥»¤È·ãÆÍ¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤ÈÎ®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤»¤º¡¢0-3¡Ê5-11¡¢10-12¡¢6-11¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦5°Ì¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤ÏÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤â¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSOHU¡×¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂîµå»´ÇÔ¡ª¡¡À¤³¦5°Ì¤ÎÎÂÌ÷ÖÂ¤¬103°Ì¤Î¥é¥Ã¥»¥ó¥Õ¥©¥Ã¥»¤ËÇÔ¤ì¡¢Á¬Å·°ì¤¬¶¶ËÜ¤ËÇÔ¤ì¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£ÎÂÌ÷ÖÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±Æü¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤ÇÆ±18°Ì¤ÎÁ¬Å·°ì¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬Æ±11°Ì¤Î¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡ÊÆüËÜ¡¢¥Ç¥ó¥½¡¼¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë¤Ë0-3¡Ê6-11¡¢2-11¡¢7-11¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÅ°ÄìÅª¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñÂîµå¤Ï¤ï¤º¤«1»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë2¤Ä¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡×¤È»Ï¤Þ¤ê¡¢ÎÂÌ÷ÖÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤³¤ì¤Û¤Éº¹¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤ÏÅþÄì¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¾Ð´éËþÌÌ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£Á¬Å·°ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¹¹¤ËÈá»´¤Ç¡¢Á¬Å·°ì¤Ï¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ä¤«¤á¤Ì¤¦¤Á¤Ë¡¢0-3¤ÇÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´À¤â¤«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê»´ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈáÄË¤Êµ»ö¤ÎºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ÏÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÂÑ¤¨Æñ¤¤·ë²Ì¤À¡×¤È·ë¤ó¤À¡£Ãæ¹ñÃË»Ò¤ÏÆ±29°Ì¤ÎÎÓ¹â±ó¡¢Æ±8°Ì¤Î¸þË²¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1²óÀï¤ÇÇÔÀï¡£Ãæ¹ñÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇÈÍð¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
