´ôÉì¤¬¥³¥ó¥´¿ÍFW¥Ö¥ô¥£¥¯¡¦¥à¥·¥Æ¥£¡¦¥ª¥³¤ò³ÍÆÀ
¡¡J3¤ÎFC´ôÉì¤Ï8·î20¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥´¿ÍFW¥Ö¥ô¥£¥¯¡¦¥à¥·¥Æ¥£¡¦¥ª¥³¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°·Ð¸³½½Ê¬¤Ê½õ¤Ã¿Í¤Î²ÃÆþ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆæ¥ë¡¼¥È¤ÎÁª¼êÍè¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡30ºÐ¤Î¥ª¥³¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹3Éô¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï29»î¹ç9¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¤Ç¼ç¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ë¥³¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¡¼¥°¤Ç¥ê¡¼¥°Àï26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥³¥ó¥´¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤Ç4»î¹ç¤Î½Ð¾ìÎò¤¬¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥´¡¼¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤Î¾ðÇ®¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç²á¤´¤·¡¢FC´ôÉì¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·Ð±Ä¿Ø¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤±þ±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤Î°ÕÃÏ¤Ï´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¤¢¤ë¤Ê¡×¡Ö·ÐÎò¤â¤¢¤ë¤·¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯¤½¤¦¡×¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¼ÂÀÓ¤¢¤ë¡×¡Ö¤¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ª¤Ð¤±¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡×¡Ö¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤·³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¡×¡Öµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤½¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤½¤¦¤ÊÊä¶¯¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ôÉì¤Ï¸½ºßJ3¤ÇJFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï·÷Æâ¤Î19°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤È¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë