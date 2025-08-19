「マイクラ」の新作グッズなどインフォレンズが「東京おもちゃショー2025」に出展決定「マインクラフト ピンボール ミニ」などをラインナップ
【東京おもちゃショー2025】 開催期間： 8月28日～29日（商談見本市） 8月30日～31日（一般公開） 会場：東京ビッグサイト
発売日：10月下旬 【Minecraft Arcade Claw Crane (MC014BCS) - Product Demo ( 36seconds, English)】
発売日：10月下旬 【Minecraft Arcade Basketball (MC802CS) - Product Demo ( 42seconds, English)】
インフォレンズは、8月28日より開催されるおもちゃ見本市「東京おもちゃショー2025」への出展を発表した。インフォレンズブースは西4ホールの「3-11」。
インフォレンズはブースにて日本未発売の新作グッズの販売および展示を実施し、さらに発売前の商品をいち早く体験できる試遊コーナーも展開する。出展タイトルとしては「Minecraft（マインクラフト）」や「Skibidi Toilet（スキビディトイレ）」、「Poppy Playtime（ポピープレイタイム）」、「Fortnite（フォートナイト）」などがラインナップ。注目商品に関する情報も合わせて公開された。
マインクラフト クレーンゲーム
発売日：10月下旬
価格：9,350円
マインクラフト バスケットボールゲーム
発売日：10月下旬
価格：4,950円
マインクラフト エアホッケー
発売日：10月下旬
価格：5,500円
マインクラフト ピンボール ミニ
発売日：10月下旬
価格：3,300円
マインクラフト ピンボール
発売日：10月下旬
価格：13,200円
マインクラフト GOO JIT ZU（クリーパー / ダイヤモンドスティーブ / エンダーマン）
発売日：11月下旬
価格：各3,300円
Minecraft（マインクラフト）、Skibidi Toilet（スキビディトイレ）、Poppy Playtime（ポピープレイタイム）、Fortnite（フォートナイト）、Hazbin Hotel（ハズビンホテル）、Helluva Boss（ヘルヴァボス）、Five Nights at Freddy's（ファイブ ナイツ アット フレディーズ）、パックマン (Pac-Man)、Metal Gear Solid (メタルギアソリッド）など