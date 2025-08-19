インフォレンズは、8月28日より開催されるおもちゃ見本市「東京おもちゃショー2025」への出展を発表した。インフォレンズブースは西4ホールの「3-11」。

インフォレンズはブースにて日本未発売の新作グッズの販売および展示を実施し、さらに発売前の商品をいち早く体験できる試遊コーナーも展開する。出展タイトルとしては「Minecraft（マインクラフト）」や「Skibidi Toilet（スキビディトイレ）」、「Poppy Playtime（ポピープレイタイム）」、「Fortnite（フォートナイト）」などがラインナップ。注目商品に関する情報も合わせて公開された。

マインクラフト クレーンゲーム

発売日：10月下旬

価格：9,350円

マインクラフト バスケットボールゲーム

【Minecraft Arcade Claw Crane (MC014BCS) - Product Demo ( 36seconds, English)】

発売日：10月下旬

価格：4,950円

マインクラフト エアホッケー

【Minecraft Arcade Basketball (MC802CS) - Product Demo ( 42seconds, English)】

発売日：10月下旬

価格：5,500円

マインクラフト ピンボール ミニ

発売日：10月下旬

価格：3,300円

マインクラフト ピンボール

発売日：10月下旬

価格：13,200円

マインクラフト GOO JIT ZU（クリーパー / ダイヤモンドスティーブ / エンダーマン）

発売日：11月下旬

価格：各3,300円

出展タイトル

Minecraft（マインクラフト）、Skibidi Toilet（スキビディトイレ）、Poppy Playtime（ポピープレイタイム）、Fortnite（フォートナイト）、Hazbin Hotel（ハズビンホテル）、Helluva Boss（ヘルヴァボス）、Five Nights at Freddy's（ファイブ ナイツ アット フレディーズ）、パックマン (Pac-Man)、Metal Gear Solid (メタルギアソリッド）など