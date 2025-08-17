芸術を身にまとう♡PEACH JOHN「巨匠のブラ」新作＆復刻デザイン登場

PEACH JOHNの人気シリーズ「巨匠のブラ」に、2025年8月13日、新作が仲間入りしました。後期印象派の巨匠フィンセント・ファン・ゴッホの名作《星月夜》や、日本の国宝『鳥獣人物戯画』をモチーフにしたランジェリーが登場。さらに、好評を博した《風神雷神図屏風》デザインの復刻や、シリーズ初のノンワイヤーブラもお目見え。歴史とアートを纏う特別感たっぷりのコレクションです♡

ゴッホと鳥獣戯画、名画の世界をランジェリーに



ゴッホスターリー

「巨匠のブラ」最新作は、ゴッホの《星月夜》を刺しゅうで緻密に再現した「ゴッホスターリー」。

鳥獣戯画キナリ

平安～鎌倉時代の絵巻物『鳥獣人物戯画』をモチーフにした「鳥獣戯画キナリ」。

右カップに糸杉、左カップに街並みを描くアシンメトリーなデザインや、ウサギやカエルの愛らしい姿を刺しゅうレースで表現したディテールが魅力です。

価格はブラ\4,500、ショーツ\2,100。

世代を超えて愛される♡セサミストリート×Manhattan Portage限定バッグコレクション

復刻の風神雷神＆初のノンワイヤー



人気を集めた「風神雷神ゴールド」が復活。金屏風をイメージしたゴールドチュールに、風神と雷神を大胆に刺しゅう。

巨匠のブラ

サイズ:B～Fカップ(UB65/70/75)

ショーツ

サイズ:S/M/L

ソング

サイズ：S・M/M・L



さらに、シリーズ初となるノンワイヤーブラキャミ（\3,800）も登場。コットン混生地のカップ肌側やシャーリング入りのバックで、リラックス感とアート性を両立。

サイズ：S/M/L(カラー：ゴッホスターリー/鳥獣戯画キナリ/風神雷神ゴールド)

巨匠のシアートップス

価格は\3,800。着るだけでサマになりますね。

サイズ：ワンサイズ

アートを纏う日常で、心も華やぐ



PEACH JOHN「巨匠のブラ」シリーズは、ただの下着ではなく、名画の物語をそのまま身にまとうような特別感があります。着け心地の良さと、デザインの緻密さはまるで美術館の展示品のよう。

お気に入りの1枚を選べば、日常の何気ない時間も華やぎ、気持ちまで前向きにしてくれるはず♡芸術とファッションの融合を、ぜひあなたのワードローブにも取り入れてみて。