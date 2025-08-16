鹿児島vs相模原 スタメン発表
[8.16 J3第23節](白波スタ)
※19:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 7 千布一輝
DF 44 青木義孝
MF 5 ジョアオ
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 21 相馬丞
DF 23 小島凛士郎
MF 8 藤村慶太
FW 9 アンジェロッティ
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 54 綿引康
MF 4 島川俊郎
MF 6 徳永裕大
MF 7 河野諒祐
MF 8 大迫塁
MF 97 藤沼拓夢
FW 14 高木彰人
FW 15 前田泰良
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 5 田代真一
DF 16 高野遼
DF 26 西久保駿介
MF 10 中山陸
MF 17 竹内崇人
MF 24 杉本蓮
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
※19:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 7 千布一輝
DF 44 青木義孝
MF 5 ジョアオ
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 21 相馬丞
DF 23 小島凛士郎
MF 8 藤村慶太
FW 9 アンジェロッティ
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 54 綿引康
MF 4 島川俊郎
MF 6 徳永裕大
MF 7 河野諒祐
MF 8 大迫塁
MF 97 藤沼拓夢
FW 14 高木彰人
FW 15 前田泰良
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 5 田代真一
DF 16 高野遼
DF 26 西久保駿介
MF 10 中山陸
MF 17 竹内崇人
MF 24 杉本蓮
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト