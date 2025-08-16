[8.16 J3第23節](白波スタ)

※19:00開始

主審:山岡良介

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 藤嶋栄介

DF 3 杉井颯

DF 4 広瀬健太

DF 7 千布一輝

DF 44 青木義孝

MF 5 ジョアオ

MF 14 吉尾虹樹

MF 20 圓道将良

MF 27 山口卓己

FW 13 近藤慶一

FW 18 河村慶人

控え

GK 16 山内康太

DF 21 相馬丞

DF 23 小島凛士郎

MF 8 藤村慶太

FW 9 アンジェロッティ

FW 10 武星弥

FW 11 福田望久斗

FW 36 米澤令衣

FW 92 ンドカ・チャールス

監督

相馬直樹

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 3 ピトリック

DF 54 綿引康

MF 4 島川俊郎

MF 6 徳永裕大

MF 7 河野諒祐

MF 8 大迫塁

MF 97 藤沼拓夢

FW 14 高木彰人

FW 15 前田泰良

控え

GK 31 猪瀬康介

DF 5 田代真一

DF 16 高野遼

DF 26 西久保駿介

MF 10 中山陸

MF 17 竹内崇人

MF 24 杉本蓮

FW 9 ラファエル・フルタード

FW 11 武藤雄樹

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト