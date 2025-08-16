[8.16 J2Âè26Àá](¥×¥ì¥É)

¢¨14:00³«»Ï

¼ç¿³:·¦ÅÄÍÛÊå

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ]

ÀèÈ¯

GK 51 ¹âÌÚ½Ù

DF 25 ÂçºêÎè±û

DF 47 À¾Ìî¾©ÂÀ

DF 50 ±º¾å¿Îµ³

MF 2 ¹âÈøÎÜ

MF 7 ¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¼¥¯

MF 11 ÀÄÌÚÎ¼ÂÀ

MF 27 ¹ÓÌîÂóÇÏ

MF 35 ¸¶¹¯²ð

MF 71 Çò°æÍÛÅÍ

FW 20 ¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥Ð¥«¥è¥³

¹µ¤¨

GK 1 ¿ûÌî¹§·û

DF 3 ¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ó¥®¥å

DF 15 ²ÈÀôÎç°Í

MF 10 µÜß·Íµ¼ù

MF 14 ÅÄÃæ¹î¹¬

MF 16 Ä¹Ã«ÀîÎµÌé

MF 30 ÅÄÃæ¹¨Éð

MF 31 ÌÚ¸ÍÉ¢Ëà

FW 90 ¥Þ¥ê¥ª¡¦¥»¥ë¥¸¥ª

´ÆÆÄ

´äÀ¯Âç¼ù

¼ÆÅÄ¿µ¸ã

[¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ]

ÀèÈ¯

GK 1 »³ÅÄ¸µµ¤

DF 5 Ä¹°æ°ì¿¿

DF 13 ºÍÆ£Î¶¼£

DF 16 Â¼¾¾¹ÒÂÀ

DF 30 ÈÓÀôÎÃÌð

MF 6 ½ô²¬Íµ¿Í

MF 20 µÈ²¬²íÏÂ

MF 25 Æ£»³ÃÒ»Ë

MF 29 º´Æ£Âç¼ù

FW 11 ³áÃ«À¯¿Î

FW 34 ÎëÌÚæÆÂç

¹µ¤¨

GK 17 ¥ë¥«¡¦¥é¥É¥Æ¥£¥Ã¥Á

DF 19 ÈøºêÍ¥À®

MF 14 ÂçÀÐÎµÊ¿

MF 31 ÀÐÅÄÎ¿ÂÀÏº

MF 66 ÅÚ°æ¹Èµ®

FW 40 º´ÀîÞ«²ð

FW 90 ÇßÌÚÍã

´ÆÆÄ

µÈÅÄ¸¬