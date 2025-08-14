男性から圧倒的にモテる。「癒し系」と呼ばれる女性に見られる特徴

男性から「癒し系」の女性は圧倒的にモテるもの。

では、男性から癒し系と思われるためには何を心がけておくべきなのでしょうか？

そこで今回は、そんな男性から「癒し系」と呼ばれる女性に見られる特徴を紹介します。

穏やかな性格で見るからに優しそうな雰囲気を醸している


性格的に穏やかな女性は男性から「癒し系」と思われやすいでしょう。

そういう女性は日頃から落ち着いた印象の口調や声質、ゆったりとした立ち振る舞いなどをしているもので、そういう女性に男性は自然と癒しを感じてしまうのです。

また、そういう女性は常に優しそうな雰囲気を醸しているので、それを目にしている男性は次第に「自分だけに優しくしてほしい」といった気持ちになっていきます。

裏表がなく、誰に対しても親切


裏表がなく、誰に対しても親切な女性のことを癒し系と感じる男性は少なくありません。

そういう女性は人を立場や肩書、見た目で判断することなく、誰に対しても同じように接してくれるので、人柄や性格の良さを男性は感じてしまうのでしょう。

また、そういう女性は自分の話をきちんと聞いてくれるイメージを男性に与えるため、男性は「良き理解者として自分を支えてくれそう」といった期待を自然と膨らませてしまいます。

男性から圧倒的にモテる癒し系の女性になりたいなら、ぜひ今回紹介した特徴を自分磨きを通して身につけていきましょうね。

