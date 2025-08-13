モーニングセット（920円）

●奈良県発祥のスペシャルティコーヒー専門店『ROKUMEI COFFEE CO.（ロクメイコーヒー）』が東京駅構内に昨年オープン。そのモーニングの魅力をご紹介します。

奈良県発祥のスペシャルティコーヒー専門店『ロクメイコーヒー』の県外唯一の店舗が、2024年7月、東京駅構内にオープンしました。今回はグランスタ丸の内店限定の「ハムチーズクロワッサン」を、美味しいコーヒーと一緒にいただいてきました。

東京駅地下1階、丸の内地下北口改札から徒歩約2分。八重洲側と丸の内側とを結ぶ「北地下自由通路」の近くで、ひっそりと温かな光を灯しているのが、今回のお目当て――『ロクメイコーヒー』です。

店内に一歩足を踏み入れると、木の温もりを感じるナチュラルな空間が広がります。駅ナカとは思えないほど穏やかな空気が流れており、ほっと肩の力が抜けるような、あたたかさに包まれたお店です。

駅ナカとは思えない穏やかな空間と絶品モーニング

店内ではちょっとした手土産やギフトも販売されている

今回の主役は、グランスタ丸の内店限定の「ハムチーズクロワッサン」。バターが香るサクサクッとした軽やかなのクロワッサンに、しっとりとした自家製の鶏ハムとコクのあるチーズがサンドされています。

ハムチーズクロワッサン

トッピングにはほんのり甘みを感じるドライトマトが使われており、彩りも美しくほどよいアクセントになっていて、最後まで飽きずに楽しめます。

セットドリンクにはカフェラテを選びました。浅煎り・深煎りから豆のタイプを選べるのも嬉しいポイント。カフェラテに描かれた可愛いらしいラテアートが、朝のひとときを優しく彩ってくれているような気がして、思わず笑顔になっていました。

丁寧かつ見事なラテアート

こちらのお値打ちのモーニングセットが味わえるのは、朝7時から11時まで。出勤前のサクッと朝ごはんにも、のんびり過ごしたい休日の朝にもぴったりです。

さらに店内には、コーヒー豆やオリジナル商品がずらり。自宅で気軽に楽しめるアイテムから、ちょっとした手土産やギフトにぴったりなものまで揃っています。モーニングのついでに、ぜひチェックしてみてくださいね。

まとめ

東京駅構内という便利な場所で、こだわりのコーヒーとあたたかい朝の時間をくれる『ロクメイコーヒー』。やさしい香りと味に包まれて、一日を気持ちよくスタートしてみませんか？

●SHOP INFO

ROKUMEI COFFEE CO. グランスタ丸の内店

住：東京都千代田区丸の内191 東京駅 グランスタ丸の内 B1F（改札外）

TEL：03-6257-5225

営：7:00～22:00

土日祝7:00～21:00

休：なし

●著者プロフィール

清水 麻依

フードアナリスト／地方創生食文化大使。文化人類学ゼミナールに所属し、「日本における食の多様化と今後の課題」をテーマに研究を行う。食を通じた地域活性や文化継承に関心を持ち、各地の食文化に触れながら活動中。