この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、自身のチャンネルで公開した動画『【Manus】AIが野球の試合予想？！注目のAIエージェントについて検証しました！』で、驚異の実力を持つ話題のAIエージェント「Manus」について語った。その中で、「2025年ちょっと、AIエージェントに支配されちゃうんじゃないか、ほんとに」と、AIの進化スピードと社会への影響に強い危機感を示した。



動画序盤、有馬氏は「前回の動画でManusの話をしたけど、ついに認証コードが通った」と中国発のAIエージェント、「Manus」の利用開始の経緯を明かす。「動画撮りながら認証コード登録したの」と語り、最新デジタルツールの普及スピードにも驚きを見せた。そしてAIの実力検証として、MLBドジャース対巨人の試合をManusに予想・分析させた事例を紹介。Manusが「ドジャースが6点、ジャイアンツが3点で、ドジャースの勝利」「大谷翔平が4打席中2本ヒット（うち1本はホームラン）」と予想した結果、実際には「ドジャース5点、巨人1点」「大谷が2打席1安打1ホームラン」と高精度な結果に。「こんな軽い指示だけでここまで出てくるって…すごいね」と感嘆の声をあげた。



また、有馬氏は「今後OpenAIやGoogleが有料モデルを出してくると、個人が利用するのは難しくなるかもしれないけれど、AIは夜中も働いてくれるし、給与の文句も言わない。『優秀すぎる従業員』」とAI導入の経済的メリットにも注目。「今、AIを使っていない会社は、学生から選択肢に入らなくなる時代が来る。『AIネイティブ』な若い世代に会社が取り残される可能性すらある」と、変化に取り残されるリスクを指摘した。



続いて、話題の検索AI7種（OpenAIのDeepResearchなど）を最新の評価基準で一斉比較。「網羅性、情報の明確さ、最新性、バイアスの少なさ」など5項目で分析を実施した結果、Manusが1位を獲得。「情報、最新データ、バイアスの少なさ、網羅性、もう全てが高水準」と絶賛。また、「指示したらスライドまで自動でまとめてくれる」と活用事例を披露し、「2025年3月でこれ。12月にはどうなってるんだろう」と今後の加速的な進化に驚きを隠さなかった。



動画終盤では、「今やAIを使った業務効率化や、採用コスト削減は避けて通れない課題。『採用で悩んでいる企業は、まずAIエージェントを試してみて』」と企業や個人に利用の重要性を呼びかけるとともに、「人間の働き方そのものが変わる時代、ぜひ早めに活用して欲しい」と動画を締めくくった。