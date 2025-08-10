もっと早く出会いたかった！（涙）【3COINS】週7で頼りたい！「優秀エコバッグ」

普段の買い出しからアウトドアなどのイベントまで、実用性に優れた頼れるエコバッグが【3COINS（スリーコインズ）】から登場！ リュックにもなる2WAY仕様や保冷機能など、「もっと早く出会いたかった」と思えそうな便利なエコバッグをご紹介。小さく折り畳んでバッグに入れておけば、荷物が増えたときに大活躍するはず。

両手が塞がっているときにも使いやすい2WAYバッグ

【3COINS】「リュック2WAYエコバッグ」\550（税込）

荷物が多く、両手が塞がっているときに便利なのが、リュックにもなるエコバッグ。もちろん、手提げとしても使えるので、手荷物の量やシーンに合わせて使い分けられる優れもの。カラーはベージュとブラックの2色展開で、どちらも大人のデイリーコーデに合わせやすそうです。小さく折りたためるゴムバンド付きで、収納面でも文句なしかも。

食材の買い出しに便利な保冷機能付き

【3COINS】「ファスナー付き保冷エコバッグ」\880（税込）

週末の買い出しやアウトドアなど、食材を持ち運ぶときに便利な保冷機能付きのバッグ。内側が保冷仕様になっているだけでなく、ファスナー付きで冷気を逃しにくいのも嬉しいポイント。公式サイトには「約25cmと大きい底マチで、傾けたくない物も安定して収納」できるとあり、荷物が多い日も安心して使えそう！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Emika.M