¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡ÖÊÆ¹ñ³ô¤¬ºÇ¹âÃÍ¤«¤éµÞÍî¡ªÅê»ñ²È¤¬º£ÃÎ¤ë¤Ù¤ºÇ¿·¤ÎÆ°¸þ¤Èº£¸å¤ÎÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£µÞÍî¤·¤¿S&P500¤Î¿¿Áê¤äº£¸å¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯7·îËö¤«¤é8·îÆ¬¤Ë¤«¤±¤ÆÂç¤¤¯²¼¤²¤¿S&P500¡£Ä»³¤»á¤Ï¡ÖS&P500¤¬µÞÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍ×°ø¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¸ÛÍÑÅý·×¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£7·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê¥×¥é¥¹11Ëü¿Í¡Ë¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¥×¥é¥¹7Ëü3Àé¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¼Â¤Ï5·î6·î²áµî¤Ë½Ð¤·¤¿¿ôÃÍ¤¬ÂçÉý¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤¾¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Â®ÊóÃÍ¤ÎÂçÉý¤Ê²¼Êý½¤Àµ¤¬»Ô¾ì¿´Íý¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
À¤´Ö¤Ç¹¤¬¤ë¡Ö¥É¥ë¤¬´ð¼´ÄÌ²ß¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤éÂÐºö¤¬É¬Í×¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«°ì¶¯¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦Á´Éô¿ô»ú¤Î¤Ê¤¤´¶¾ðÏÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÄ¹´ü¤Ç¸«¤¿¤é¸íº¹¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¸íº¹¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢ÀµÄ¾Ä¹´üÅê»ñ¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢º£¸åS&P500¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¡£·ëÏÀ¸À¤¦¤ÈS&P500¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¶¯¤µ¤òº¬µò¤È¶¦¤ËÎÏÀâ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤º°ì¤ÄÌÜ¡¢NVIDIA¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖS&P500¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦À®Ä¹´ë¶È¤ÎÂ¸ºß¡×¡ÖÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Îº¬µò¤òµó¤²¡¢¼ÂºÝ¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤ä´ë¶È¶ÈÀÓ¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤«¤é¸«¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤È¤â¤ËÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¤è¤Í¡£¤É¤³¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ë¶È¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÌÙ¤«¤ê¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þ¥Íー¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃåÌÜ¡£¡Ö°ì»þÅª¤Ê²¼Íî¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢Ä¹´ü¤ÇÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¡¢Åê»ñ²È¤ËÎäÀÅ¤ÊÄ¹´üÌÜÀþ¤Î½ÅÍ×À¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¸±¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ª¤«¤Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ°²è¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤éÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤À¤ì¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£