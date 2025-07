大塚家具「逸品展」

株式会社ヤマダデンキ 大塚家具事業部(以下、大塚家具)では、2025年7月12日(土)から31日(木)まで、東京都江東区の「IDC OTSUKA 有明ショールーム」にて、催事「逸品展」を開催。国内外の名品の魅力をまとめて堪能することができる。■世代を超えて愛され続ける名品を展示・販売今回の催事では、ダイニングテーブルやチェアなどの家具からカーテン、絨毯、照明、インテリア小物にいたるまで、国内外から選りすぐりの逸品が展示・販売される。

【写真】軽やかな存在感が魅力のコーナーソファ・ROLF BENZ 「JAZ」など、特別な家具が勢ぞろい!大塚家具「逸品展」

MATSUSO「TAIJYU」

MATSUSO「MAHJONG TABLE」

ERBA「BERGAMO」

HIDA「SHIRABE」

FISCHBACHER「BENU」

CARL HANSEN & SON

目玉は、高級和家具の産地・広島県府中市で家具づくりを続ける「松創」の大樹をモチーフにしたダイニングテーブルと、天然木と全自動システムが融合した高級麻雀卓。そのほかにも、100年以上の歴史を持つ「HIDA」によるアート性と匠の技が融合した主役級のテーブルなど、Made in Japanの技が光る名品がそろう。海外からは、ドイツを代表する高級家具ブランド「ロルフベンツ」の新作ソファが登場。デンマークの家具ブランド「カール・ハンセン&サン」による“デニッシュモダンの原点”と称される名作チェアも、見逃せない。■大塚家具「逸品展」概要期間:2025年7月12日(土)〜31日(木)会場:IDC OTSUKA 有明ショールーム所在地:東京都江東区有明3-6-1 東京ファッションタウンビル東館3階営業時間:10時30分〜18時30分■「逸品展」注目アイテムをチェック!ROLF BENZ 「JAZ」Design:Toan Nguyen/made in Germanyドイツを代表する「ロルフベンツ」と、フランスのデザイナー、トアン・グエンとのコラボレーションから誕生した存在感のあるソファ。シャープなデザインのフレームに支えられたシートクッションと背もたれの間のゆとりが、視覚的な軽やかさと空間の広がりを演出。バックレストとアーム部分はそれぞれ10センチ拡張可能だ。奥⾏きのある座⾯が、深いくつろぎと快適性を実現する。[コーナーソファ]幅3000ミリ〜3200ミリ×奥行き2170ミリ×高さ600ミリ 440万円張地:革MATSUSO「TAIJYU」made in Japan独特の光沢と力強さをもつダイニングテーブルで、デザインのモチーフは“悠久の時を重ねて成長する大樹”。脚部は力強く立つ“幹”を、天板の木目模様は四方に伸びる“枝葉”と生命の広がりを表現している。素材には、希少なバーズアイメープルとニレコブを使用。[ダイニングテーブル]幅2400ミリ×奥行き1100ミリ×高さ700ミリ 462万円[ダイニングチェア]幅540ミリ×奥行き590ミリ×高さ890ミリ 各71万5000円MATSUSO「MAHJONG TABLE」made in Japan漆黒につやめく黒檀とマーブルウッドを使用して熟練の職人が丁寧に仕上げた、風格ある全自動麻雀卓。内部には最新の全自動システムを搭載し、静音設計と高速配牌機能により、プレイ中も快適でスムーズな操作性を実現している。液晶インターフェースや点数管理機能も備え、美しさと機能を兼ね備えた仕上がりだ。[全自動麻雀卓]幅890ミリ×奥行き890ミリ×高さ765ミリ 495万円 材質:黒檀/マーブルウッドERBA「BERGAMO」made in Italy一流ブランドの製造も手がける「エルバ イタリア」から登場した、新作のモジュールソファ。オットマン、コーナー、アーム付きユニットを自由に組み合わせることで、多彩なレイアウトが実現できる。張地に採用した「ブークレ」生地の凹凸のある表情と柔らかな手ざわりが、空間に温かみと個性をプラス。[ソファ]幅3220ミリ×奥行き990ミリ×高さ680ミリ 123万円[オットマン]幅955ミリ×奥行き750ミリ×高さ425ミリ 26万円張地:布 ※クッション(小)3個は別売りHIDA「SHIRABE」アート性とクラフトマンシップを追求した、インテリアの主役を張る印象的なテーブル。贅沢に無垢材を使用した天板は、裏面の構造的なノイズが抑えられ、どの角度から見ても美しい仕上がりだ。マットブラックのつややかさ、スギ材が持つ自然なぬくもり、そして職人の手仕事による浮造り加工が生み出す、唯一無二の表情が魅力。[テーブル]直径1400ミリ×高さ710ミリ 90万2000円材質:ホワイトオーク材(天板)/スギ材(脚部)FISCHBACHER「BENU」ドイツの老舗ブランド「フィッシュバッハ1849」が展開する「BENU(R)コレクション」の、原材料の約70パーセントにリサイクルペットボトルを使用したサステナブルなベルベット生地。はっ水性・耐光性にすぐれ、屋内はもちろん屋外でも美しさと快適さを保つ、高品質で環境に優しい次世代ファブリックだ。[カーテン生地]2万8380円/メートルCARL HANSEN & SON「FAABORG CHAIR」Design:Kaare Klint/made in Denmark“デンマーク家具デザインの父”と称されるコーア・クリントの代表作にして時代を超える名作チェア、「KK96620 フォーボーチェア」。1914年にフォーボー美術館のためにデザインされたこの椅子は、素材・フォルム・機能の融合という家具の理想を体現し、デニッシュモダンの象徴として今なお受け継がれる。[チェア]直径700ミリ×奥行き550ミリ×高さ730ミリ 80万5200円材質:オーク材、革今回の企画について担当者に話を聞いてみた。ーー今回の企画の狙いは?逸品展は、一昨年・昨年と開催し、毎回ご来場のお客様から好評をいただいている企画です。国内外の良質なブランドを幅広く取り扱う大塚家具ならではの視点で、時代を超えて愛される“本物”の家具を厳選し、ご紹介いたします。確かな審美眼とこだわりを持つお客様に向けて、住空間を豊かに彩る逸品との出合いの場を創出したいと考えています。上質な暮らしを求める幅広い層のお客様にお楽しみいただける内容です。ーー今回の企画のイチオシは?「松創」による、大樹をモチーフにしたダイナミックなダイニングテーブル「TAIJYU」は、天然木の美しさと圧倒的な存在感が魅力です。さらに、伝統の木工技術と最新技術を融合させた、全自動システム搭載の高級麻雀卓も、ほかではなかなか出合えない注目の逸品です。また、大塚家具が正規で取り扱うドイツの高級家具ブランド「ロルフベンツ」から、新作ソファ「JAZ」は洗練されたデザインと快適な座り心地を兼ね備えています。そのほか、デニッシュモダンの原点とされる〈フォーボーチェア〉など、世界的な名作家具を実際に体感いただけるまたとない機会です。ーー読者(ユーザー)へのメッセージは?上質な暮らしを彩る“本物”との出合いを、ぜひこの機会にご体感ください。いずれ劣らぬ逸品ぞろい。伝統の中で磨かれた気品あふれる家具の魅力を堪能したい。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。