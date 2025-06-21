[6.21 J3第17節](春野陸)

※14:00開始

主審:小林健太朗

<出場メンバー>

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 41 アルナウ

DF 25 今井那生

DF 37 深川大輔

DF 38 鈴木俊也

MF 15 小林里駆

MF 16 上月翔聖

MF 19 水野颯太

MF 66 三好麟大

MF 88 工藤真人

FW 9 新谷聖基

FW 18 東家聡樹

控え

GK 21 大杉啓

DF 4 小林大智

DF 5 田辺陽太

DF 28 朴勢己

MF 7 金原朝陽

MF 24 岡澤韻生

MF 26 須藤直輝

FW 20 杉山伶央

FW 29 内田優晟

監督

秋田豊

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 27 田中悠也

DF 22 山脇樺織

DF 28 木實快斗

DF 44 辻岡佑真

DF 50 杉山耕二

MF 11 喜山康平

MF 17 岡野凜平

MF 21 牛之濱拓

MF 32 高柳郁弥

MF 99 樺山諒乃介

FW 9 河辺駿太郎

控え

GK 1 伊藤剛

DF 13 東廉太

DF 23 坂本翔

DF 76 坂本稀吏也

MF 34 高吉正真

FW 18 渡邉颯太

FW 19 吉原楓人

FW 24 吉長真優

FW 25 坪郷来紀

監督

増本浩平