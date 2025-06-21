高知vs北九州 スタメン発表
[6.21 J3第17節](春野陸)
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 41 アルナウ
DF 25 今井那生
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 15 小林里駆
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
控え
GK 21 大杉啓
DF 4 小林大智
DF 5 田辺陽太
DF 28 朴勢己
MF 7 金原朝陽
MF 24 岡澤韻生
MF 26 須藤直輝
FW 20 杉山伶央
FW 29 内田優晟
監督
秋田豊
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 22 山脇樺織
DF 28 木實快斗
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 32 高柳郁弥
MF 99 樺山諒乃介
FW 9 河辺駿太郎
控え
GK 1 伊藤剛
DF 13 東廉太
DF 23 坂本翔
DF 76 坂本稀吏也
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 19 吉原楓人
FW 24 吉長真優
FW 25 坪郷来紀
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 41 アルナウ
DF 25 今井那生
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 15 小林里駆
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
控え
GK 21 大杉啓
DF 4 小林大智
DF 5 田辺陽太
DF 28 朴勢己
MF 7 金原朝陽
MF 26 須藤直輝
FW 20 杉山伶央
FW 29 内田優晟
監督
秋田豊
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 22 山脇樺織
DF 28 木實快斗
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 32 高柳郁弥
MF 99 樺山諒乃介
FW 9 河辺駿太郎
控え
GK 1 伊藤剛
DF 13 東廉太
DF 23 坂本翔
DF 76 坂本稀吏也
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 19 吉原楓人
FW 24 吉長真優
FW 25 坪郷来紀
監督
増本浩平