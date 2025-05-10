ÂçµÜ¤¬¾å°ÌÂÐ·èÏ¢¾¡¤ÇJ1¼«Æ°¾º³Ê·÷Éâ¾å! ½øÈ×Àï¤ÎÉÔÄ´¾è¤ê±Û¤¨¤¿19ºÐDF»Ô¸¶Íù²»¡Ö¼«Ê¬¤¬J1¤Ë¾å¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤³¤³¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡×¤Ä¤¤¤Ë´°Á´Éü³è¤Ø
[5.10 J2Âè15Àá ÂçµÜ 3-0 ÀçÂæ NACK]
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ò3-0¤ÇÀ©¤·¡¢Á°Àá¡¦ÀéÍÕÀï(¢þ2-1)¤ËÂ³¤¯¡È¥È¥Ã¥×2¡ÉÁê¼ê¤Î2Ï¢¾¡¤Ç¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤¬4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¡¢19ºÐ¤Ë¤·¤ÆºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÍ×¤òÃ´¤¦DF»Ô¸¶Íù²»¤Ï¡Ö3-1¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤È3-0¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ3ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçµÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤³¤½¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤ò¹¶¤á¹þ¤Þ¤ìÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¿Ø¤¬¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤º¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò²óÈò¡£Á°È¾16Ê¬¤ËºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤éFW¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Ë5-4-1¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¼ê¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢·ø¼é¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²ÃÅÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤·¤¿¤¿¤«¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤Ï43%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï3-0¤Î´°¾¡¡£»Ô¸¶¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ë»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÃæ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¤ËÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤ÉÃæ¤ÇÃÆ¤ÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤ä¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤ÏÀµÄ¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÂçµÜ¤ÏJ3»þÂå¤Îºòµ¨¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ3-4-2-1¤È4-4-2¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¤Ê¤«¡¢»î¹çÃæ¤Î¥·¥Õ¥È¤â½ÀÆð¤Ë¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»Ô¸¶¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤ÎCB¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤òÃ´Åö¡£Ì£Êý¤ÎÇØ¸å¤ò¼é¤ë¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤È¡¢Á°¤Ë½Ð¤ÆÁê¼ê¤ò¼í¤ë·Þ·â¼éÈ÷¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»Ñ¤¬Íê¤â¤·¤¯±Ç¤ë¡£
¡Ö¡Ö(ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤¬)4Ëç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢(3¥Ð¥Ã¥¯+º¸±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î)5Ëç¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¹Ô¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÏÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¥¬¥Ö(DF¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦)¤ÈÍ½Â¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆËÍ¼«¿È¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¬¥Ö¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤É¤ó¤É¤óÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×(»Ô¸¶)
¡¡ºÇ¶á¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¹Ô¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÍ½Â¬¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤ÏÎÙ¤ËÎ©¤Ä¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£µ¨²ÃÆþ¤Î30ºÐ¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¯19ºÐ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤é¤·¤¯Á°¤Ë¹Ô¤¯Ç÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤·¡¢°ì¿Í·è¤á¤Æ¤½¤Î¿Í¤òÄÙ¤¹¤è¤¦¤Êµ¤Ç÷¤òÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´¶¤¸¤ë¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Î»Ô¸¶¤ÏÈ½ÃÇÎÏ¤È¤¤¤¦Æ¬¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤è¤ê¤â¡ÈÂ®¤¯¶¯¤¯¡ÉÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤ÎAFC U20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤ÏÄ¾Á°¹ç½É¤òÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¤·¡¢Âç²ñÃæ¤âÉÔ°ÂÄê¤Ê¿ÈÂÎÆ°ºî¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÉÔÄ´¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¸þ¾å²áÄø¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡»Ô¸¶¤ÏÅö»þ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸À¤¦¤È¥À¥µ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¤À¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¼«Ê¬¡£¥±¥¬¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÂçµÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤â¡ÖËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Î¤ÏÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£À¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤â¤È¤Ç²þ³×¤¬¿Ê¤à¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë»Ä¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÌµ½ý¤Ç¤É¤³¤âÄË¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¬J1¤Ë¾å¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤³¤³¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¬¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¡£¤½¤Î°ì¿´¤Ç¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤é²óÉü¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿»Ô¸¶¡£¡Ö¿®¤¸¤Æ»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Æ¥Ä¤µ¤ó(Ä¹ß·Å°´ÆÆÄ)¤Î»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ¶á¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤³¤³¤«¤éËÜÎÎÈ¯´ø¤Î¹½¤¨¤À¡£
¡¡9·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿U-20WÇÕ¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢J1¾º³Ê¤ÈÀ¤³¦°ì¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÀï¤¤¤¬Â³¤¯¡£
¡ÖU-20WÇÕ¤Ã¤Æ°ì²ó¤·¤«Íè¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦¤³¤ì¤òÆ¨¤·¤¿¤éU-20¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²ù¤¤¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤Âç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¼«¿È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤È¤ä¤ì¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¡£¼«Ê¬¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÕÇ¤´¶¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤ËÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÂçµÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë--¡£Íê¤ì¤ë19ºÐ¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°Á´Éü³è¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ò3-0¤ÇÀ©¤·¡¢Á°Àá¡¦ÀéÍÕÀï(¢þ2-1)¤ËÂ³¤¯¡È¥È¥Ã¥×2¡ÉÁê¼ê¤Î2Ï¢¾¡¤Ç¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤¬4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¡¢19ºÐ¤Ë¤·¤ÆºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÍ×¤òÃ´¤¦DF»Ô¸¶Íù²»¤Ï¡Ö3-1¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤È3-0¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ3ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤Ï43%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï3-0¤Î´°¾¡¡£»Ô¸¶¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ë»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÃæ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¤ËÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤ÉÃæ¤ÇÃÆ¤ÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤ä¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤ÏÀµÄ¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÂçµÜ¤ÏJ3»þÂå¤Îºòµ¨¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ3-4-2-1¤È4-4-2¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¤Ê¤«¡¢»î¹çÃæ¤Î¥·¥Õ¥È¤â½ÀÆð¤Ë¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»Ô¸¶¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤ÎCB¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤òÃ´Åö¡£Ì£Êý¤ÎÇØ¸å¤ò¼é¤ë¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤È¡¢Á°¤Ë½Ð¤ÆÁê¼ê¤ò¼í¤ë·Þ·â¼éÈ÷¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»Ñ¤¬Íê¤â¤·¤¯±Ç¤ë¡£
¡Ö¡Ö(ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤¬)4Ëç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢(3¥Ð¥Ã¥¯+º¸±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î)5Ëç¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¹Ô¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÏÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¥¬¥Ö(DF¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦)¤ÈÍ½Â¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆËÍ¼«¿È¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¬¥Ö¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤É¤ó¤É¤óÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×(»Ô¸¶)
¡¡ºÇ¶á¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¹Ô¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÍ½Â¬¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤ÏÎÙ¤ËÎ©¤Ä¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£µ¨²ÃÆþ¤Î30ºÐ¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¯19ºÐ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤é¤·¤¯Á°¤Ë¹Ô¤¯Ç÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤·¡¢°ì¿Í·è¤á¤Æ¤½¤Î¿Í¤òÄÙ¤¹¤è¤¦¤Êµ¤Ç÷¤òÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´¶¤¸¤ë¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Î»Ô¸¶¤ÏÈ½ÃÇÎÏ¤È¤¤¤¦Æ¬¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤è¤ê¤â¡ÈÂ®¤¯¶¯¤¯¡ÉÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤ÎAFC U20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤ÏÄ¾Á°¹ç½É¤òÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¤·¡¢Âç²ñÃæ¤âÉÔ°ÂÄê¤Ê¿ÈÂÎÆ°ºî¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÉÔÄ´¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¸þ¾å²áÄø¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡»Ô¸¶¤ÏÅö»þ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸À¤¦¤È¥À¥µ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¤À¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¼«Ê¬¡£¥±¥¬¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÂçµÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤â¡ÖËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Î¤ÏÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£À¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤â¤È¤Ç²þ³×¤¬¿Ê¤à¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë»Ä¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÌµ½ý¤Ç¤É¤³¤âÄË¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¬J1¤Ë¾å¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤³¤³¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¬¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¡£¤½¤Î°ì¿´¤Ç¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤é²óÉü¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿»Ô¸¶¡£¡Ö¿®¤¸¤Æ»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Æ¥Ä¤µ¤ó(Ä¹ß·Å°´ÆÆÄ)¤Î»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ¶á¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤³¤³¤«¤éËÜÎÎÈ¯´ø¤Î¹½¤¨¤À¡£
¡¡9·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿U-20WÇÕ¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢J1¾º³Ê¤ÈÀ¤³¦°ì¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÀï¤¤¤¬Â³¤¯¡£
¡ÖU-20WÇÕ¤Ã¤Æ°ì²ó¤·¤«Íè¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦¤³¤ì¤òÆ¨¤·¤¿¤éU-20¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²ù¤¤¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤Âç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¼«¿È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤È¤ä¤ì¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¡£¼«Ê¬¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÕÇ¤´¶¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤ËÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÂçµÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë--¡£Íê¤ì¤ë19ºÐ¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°Á´Éü³è¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)