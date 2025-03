ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。3月16日(日)の放送のテーマは「ココロにシュート! サッカーソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

今回のハピクロは「ココロにシュート! サッカーソングTOP10」をテーマにカウントダウン形式で楽曲を紹介しました。・1位:Superfly「タマシイレボリューション」・2位:沖田浩之「燃えてヒーロー」・3位:サラ・ブライトマン「A Question Of Honour」・4位:ザ・ウェイブス「WE ARE THE CHAMP 〜THE NAME OF THE GAME〜」・5位:SHISHAMO「明日も」・6位:ポルノグラフィティ「Mugen」・7位:ザ・バーズ「ふり向くな君は美しい」・8位:ウカスカジー「勝利の笑みを 君と」・9位:ニック・ウッド「Passion」・10位:椎名林檎「NIPPON」今回の「ココロにシュート! サッカーソングTOP10」は、日本代表の応援ソングはもちろん、ワールドカップ中継や、高校サッカーのテーマソング、アニメのオープニング曲など、世代やジャンルがバラバラの、ボーダーレスな曲が揃う結果となりました。ランクインした楽曲のサウンドに注目してみると、多くの曲に共通してるのは、手拍子やコールアンドレスポンスを意識したリズムとメロディでイントロから高揚感と一体感を生み出すサウンドが展開する点です。サッカーの歴史には、100年以上前から「チャント」と呼ばれる、チームや選手を称えるサッカー特有の応援歌が根強く定着しています。スタジアムに独特の臨場感を加える「チャント」の文化を継承したアレンジが、サッカーファンの心のネットに突き刺さる“足懸り”になっているのでしょう。エキサイティングな気持ちが、曲のはじまりから終わりまで、駆け抜け続ける曲が揃ったTOP10でした。次回3月23日(日)の放送テーマは「ずっとずっと続いてく…『終わらない』ソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹