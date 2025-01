【ハッピーセット「リトルツインスターズ」】1月17日~約4週間 販売予定価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「リトルツインスターズ」を1月17日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

ハッピーセット「リトルツインスターズ」には、2025年で50周年を迎えたサンリオのキャラクター「リトルツインスターズ」(キキ&ララ)のおもちゃ全6種が登場。キキ&ララのかわいい世界観が詰まったスタンプや小物入れなど、実用的で普段使いでき、身の回りをかわいく彩るおもちゃ3種と、コームやミラーなど、おしゃれが楽しめるおもちゃ3種がラインナップしている。

続く第3弾では、第1弾・第2弾で登場した6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

ハッピーセット「リトルツインスターズ」

第1弾:1月17日(金)~1月23日(木)

キキ&ララのお星さまスタンプ

立体フィギュアのスタンプ。飾って楽しむのはもちろん、キキとララを雲の台座から外すと星柄のスタンプで遊ぶことができる。

キキ&ララのユニコーンコーム

ユニコーンの折りたたみコーム。ユニコーンの尻尾がコームになっている。コンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利。

キキ&ララのお星さまネームクリップ

星型のネームホルダー。クリップ付きなので、自立させて飾ったり、カバンなどにつけて持ち歩くことができる。名前が書けるカード入り。

第2弾:1月24日(金)~1月30日(木)

キキ&ララのお星さまコンパクトミラー

表面にキキとララのデザインが描かれているパクト式の星型ミラー。小さな手鏡なので、持ち運びにも便利。

キキ&ララのなかよし小物入れ

立体フィギュアの蓋付き小物入れ。お気に入りの小物を入れて、楽しむことができる。

キキ&ララのふわふわシュシュ

シュシュは裏と表で絵柄と色が異なり、髪を結ぶと、ピンクと水色のグラデーションがきれいに現われる。

第3弾:1月31日(金)~

ハッピーセット「リトルツインスターズ」第1弾・第2弾で登場した6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

□マクドナルド公式ホームページ

発達のためのテーマについて

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】

「身だしなみとコミュニケーションを助けるおもちゃ」

身だしなみを整えることは、とても知的な作業です。「自分はほかの人からどう見えるか?」というセルフイメージを頭の中に描く必要があるからです。自分はこういう人間で、このような態度でありたい……という意志をもって、自分の見え方をコントロールする力は、幼児の頃から徐々にはぐくまれるのです。髪をとかすこと、あいさつのメッセージをおくること、素敵な小物を持って友達と話題の種にすること、等々の気遣いの小さな積み重ねが、「わたし」というキャラクターを形作ってゆくんですね。自分自身をケアする力と想像する力とを育てて、表現豊かな毎日にしましょう。

【マクドナルド:今回の発達のためのテーマについて】

第1弾のおもちゃでは、手紙やお絵かきが楽しくなるスタンプで表現力を高め、キキ&ララの小物入れで楽しく整理整頓し、生活習慣を身につけることができます。第2弾のおしゃれ遊びができるおもちゃでは、ユニコーンのコームやお星さまのコンパクトミラー、シュシュなどで楽しみながら身だしなみを整えることができます。リトルツインスターズの優しく夢見る世界感が詰まったおもちゃで、物語を想像しながらお楽しみください。

□「マクドナルドのおもちゃ開発の考え方」のページ

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652216

※画像はイメージです。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。