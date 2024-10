【モデルプレス=2024/10/23】俳優の 伊藤英明 が22日、自身のInstagramを更新。細眉にイメージチェンジした姿に、反響が寄せられている。伊藤は「I had to try it, and I’m not joking, … it’s really good.」というコメントを添え、海外で流行しているコーラにピクルスとハラペーニョのジュースを入れて飲む“ピクルス・ハラペーニョコーラ”に挑戦する動画を公開。同投稿では「#まゆげ#眉毛#まゆ毛」と印象的な太眉から細眉にイメージチェンジしたことを明かし、ガラリと雰囲気が変わった姿を見せた。この投稿にファンからは「印象変わる」「細眉もかっこいい」「いつもと雰囲気違うと思ったら眉毛か!」「コーラも気になるけど眉毛も気になる」「キリッとしてる」「何をしてもイケメン」など、絶賛の声が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】