ベルギー、オースト=フランデレン州アウデナールデ市の市場で今月21日午後7時頃、広場のクリスマスツリーが強風で倒れ、63歳の女性が下敷きになって死亡した。高さ20メートル、重さ5トンのツリーが倒れる様子は監視カメラが捉えており、衝撃が広がっている。ベルギーのニュースメディア『VRT NWS』などが伝えた。

倒れたクリスマスツリーの下敷きになり亡くなったのはアウデナールデ市に住む63歳の女性で、ほかに2人が軽傷を負った。

マーニク・ドゥ・ムルメステール市長によると、女性は駆けつけた救急隊員によって蘇生処置が行われ、非常に危険な状態のまま病院に搬送されたものの、頭部の怪我が致命傷となり死亡したという。

当時の監視カメラの映像には、傾いたツリーがしなるようにして一気に倒れる様子が映し出されており、ムルメステール市長は「クリスマスツリーは頑丈な造りだったが、予期せぬ大雨と強風により、人がたくさん集まっていた市場近くで吹き倒されてしまった」と述べ、死亡した女性の家族らに哀悼の意を表した。またクリスマスのために開催されていた市場だけでなく、子供用のアトラクションも閉鎖を発表し、ツリーは撤去された。

しかしながら問題のツリーは11月末頃から傾いており、「ピサの斜塔」などと呼ばれていたようで、事故を目撃したフレドリック・ブルジョワーさん(Frederick Bourgeois)はこう語った。

「事故が起きる10分前、ツリーが動いているのを見て市の技術部門に連絡しましたが、ツリーは倒れてしまったのです。」

「現場では3人がツリーの下敷きになっているのが見え、約20人でツリーを持ち上げて女性2人を救い出し、3人目は救急隊に救出されていました。私は医者ではないのでよく分かりませんが、良い状態には見えませんでした。」

また、他の目撃者は「ツリーが倒れたのはあっという間の出来事だった」と明かし、こう続けた。

「事故後は誰もが早急に対応し、近くにいた看護師の女性が現場を仕切っていました。彼女が大声で叫んで指示を出し、誰もがそれに従っていたのです。彼女にツリーを持ち上げるように言われましたが、5トンのツリーを持ち上げるのは容易ではなかったですね。」

「そして動くことが可能だった軽傷の2人は、ツリーの下からすぐに助け出されました。ただ、もう1人の女性は頭の怪我が酷く、救急隊の到着を待ってからの救出になったようです。」

なお事故原因については現在、オースト=フランデレン州の検察官が「ツリーはしっかりと固定されていたのか」「天候の影響があったのか」などに焦点を絞りながら調査を進めているという。

ちなみに2020年にはブラジルの倉庫型スーパーで、高く積み上げられた棚が次々に倒れ、女性従業員1名が死亡した。監視カメラは棚がドミノのように倒れ、人々が悲鳴を上げて逃げる様子を映し出していた。

