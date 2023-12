「もう日本に行けないかも」過激な日本軍が登場する韓国ドラマを宣伝…女優ハン・ソヒに批判殺到

Netflixドラマ『京城クリーチャー』に出演した女優のハン・ソヒに対して、日本ファンが怒りを表わした。

【写真】ハン・ソヒ、首元から「タトゥーびっしり」

ハン・ソヒは12月24日、自身のインスタグラムに『京城クリーチャー』に登場する独立軍、実験で犠牲になった朝鮮人のスチールカット、自ら撮ったアン・ジュングン義士の写真などを投稿した。

また彼女は「京城(キョンソン)のロマンではなく、日本による植民地時代のクリーチャーではなく、人間を手段化した実験のなかに生まれた怪物と対抗する、きらびやかで暗かったその時、その時代の人々の話、お互いがお互いを愛で抱いてこそしっかりすることができたその春」という文を載せた。

「ファンを辞める」

ハン・ソヒが出演した『京城クリーチャー』は、1945年春を背景に、日本軍の貪欲で誕生した“怪物”と対抗する話だ。12月22日にパート1が公開された。

『京城クリーチャー』には、日本軍が朝鮮人を対象に生体実験する姿が詳しく描写された。その過程で“怪物”が誕生する。

特に日本では『京成クリーチャー』に対する反発心が大きい。ハン・ソヒの文章と写真が日本のファンの怒りを誘った。日本のファンは「ファンを辞める」など、様々な嘲弄と悪質なコメントで不満を示している。

ハン・ソヒ

これに対して海外ファンと韓国ファン、日本の反韓感情のあるファンによる舌戦が繰り広げられた。

そんななか、とある日本ファンは「日本人だ。日本の教育では、日本軍が過去に何をしたのか詳しく学ばない。国民の大半は過去の日本軍の失敗を知らない。過去を知らないために日本を悪くいう人を批判してしまう日本人が多い。私は韓国ドラマを愛している。この言葉には悲しくなったが、過去に何があったのかをもう一度振り返ってみたかった。日本人全員が悪いわけではなく、韓国が好きな人もたくさんいることを知らせたい」とも語った。

また同日、『京城クリーチャー』のキム・テソン音楽監督は自身のSNSに「パク・ソジュンとハン・ソヒ。撮影中、ずっと日本にこれから行けないこともありうるという考えで撮影をしたことはした」とし、「夕食の席で様々な話を交わしながら、彼らの真心が感じられ、尊敬できた記憶」と俳優たちを称賛した。

続けて「独立軍、義烈団の描写でいろいろな話が出てくる。チャン・テサン(演者パク・ソジュン)は独立運動で亡くなった母親のトラウマを持っているが、母親と同じ道を行く」などと書いた。

なお『京城クリーチャー』のパート2は、2024年1月5日に配信される。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『カネの花 〜愛を閉ざした男〜』『100日の郎君様』『アビス』『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。