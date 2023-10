マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)ドラマ「ロキ」シーズン2では、シーズン1で誕生したマルチバースに緊急事態が発生する。“マルチバースサーガ”と呼ばれるMCUフェーズ4以降、マルチバースを軸とした物語が各作品で展開されてきたが、「ロキ」での出来事はどれほどの影響をもたらすことになるのだろうか。

この記事には、「ロキ」シーズン2第2話『ブレイキング・ブラッド』のネタバレが含まれています。

この記事には、「ロキ」シーズン2第2話『ブレイキング・ブラッド』のネタバレが含まれています。

(c) 2023 Marvel 「ロキ」シーズン2第2話の大剪定、ピーター2とピーター3は無事?

「ロキ」シーズン1では、シルヴィが神聖時間軸を管理していた“在り続ける者”を殺してしまったことにより、無数の分岐時間軸が出現。マルチバースの扉が開かれたことで、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021)では3人のスパイダーマンが集結したり、『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』(2022)ではドクター・ストレンジが他のユニバースを訪れたりする物語が描かれた。

ところがシーズン2第2話「ブレイキング・ブラッド」では、TVAのドックス将軍が混乱を収めるべく分岐時間軸の剪定に走り、多くの時間軸が消滅。例えば、トビー・マグワイア版とアンドリュー・ガーフィールド版スパイダーマンのユニバースも分岐時間軸の一つだったが、彼らの世界も剪定されてしまったのだろうか。

© 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: © & 2022 MARVEL

第2話監督のダン・デリーウが米Screen Rantに答えたところよると、トビー&アンドリュー版スパイダーマン(ピーター2とピーター3)の分岐時間軸はひとまず無事らしい。「誰を剪定するかを具体的に決めることはしなかった」ものの、「どの時間軸が同じものなのかに関するリストを作った」というのだ。製作陣はMCUに合流済み、あるいは将来的に合流するキャラクターの所属時間軸を整理していたということだろう。

2024年に米公開を控える『デッドプール3(原題)』もMCU合流を控えるシリーズの一つ。同作では、ライアン・レイノルズ演じるデッドプールだけでなく、ヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリンも登場する。「ロキ」での展開を踏まえれば、2人のいる分岐時間軸も無事だったという捉え方もできる。

分岐時間軸の多くを失ったTVA内には重苦しい空気が漂う。「ロキ」シーズン2の物語は道半ばだが、どのような結末を迎えることになるのか。展開次第では、今後のMCUを大きく左右しかねない。

Source:Screen Rant