米アラスカ航空の飛行機の貨物室にのせられたペットの柴犬が最近、飛行中にケージを脱走していたことが明らかになった。柴犬は無事だったが、貨物室の扉が開いた直後の様子を捉えた動画がSNSで拡散し、そのやんちゃぶりに注目が集まった。当時の動画とともに、米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

米フロリダ州マイアミに住むジョン・クラエフスキーさん(John Krajewski)が今月5日、TikTokに空港で捉えたメスの柴犬の動画を投稿したところ、大きな反響があった。

動画は、米ワシントン州シアトルを飛び立ち、フロリダ州マイアミの空港に到着したばかりのアラスカ航空の機体にフォーカスしたもので、次のような言葉が添えられている。

「私の柴犬“スプートニク(Sputnik、2)”が、飛行中にケージから脱走した!」

「クルーはこう言ったよ。『貨物室の扉を開けると、まるでレッドカーペットを待っていたかのように1頭の犬が立っていた』とね。」

「あの子には必要量いっぱいの鎮静剤を与えたのに、金属製の鍵と結束バンドを噛み切ったんだ!」

確かに動画では、スプートニクが開いた扉のそばに立ち、舌を出してキョロキョロと見回す姿が映し出されており、ジョンさんはこのように続けた。

「スプートニクはその後、何事もなかったように振舞いとても元気だ。約6時間の飛行中、スプートニクがいつケージを抜け出したのかは誰にも分からない。ただケージを上手く抜け出したことに関しては、正直なところ感心しているよ。」

すると視聴者の多くは、スプートニクが日本原産の“柴犬”だったことに注目し、次のようなコメントを残した。

「なんて勇敢な柴犬!」

「あれ? 柴ちゃんケージは?」

「これぞまさに私が知っている柴犬の典型だね。」

「私は柴犬を2頭飼っているけど、同じような経験をしたことがある。全くクレイジーだよ。」

「あの犬が柴犬だったことには全く驚かないね。柴犬は頭がいいし、忍耐強いし、それでいて頑固だからね。」

「柴犬が柴犬らしく振る舞って、最高の人生を送っているってことだね。」

「貨物室のドアが開いた時、あの柴犬がジャンプしなかったことのほうが驚いたよ。柴犬ならやりかねないからね。」

「あの貨物室が開いた時の表情! ずっと笑っていられるわ。」

「柴犬は『ダディ、ここはファーストクラスじゃないぞ!』って言いたかったのよ。」

「そうね。ついでに空港のスタッフには『私はプリンセス。はやくエスコートしてちょうだい』と言っているんだと思うよ。」

「貨物室のドアを開けた瞬間、柴犬を見たスタッフは驚いたでしょうね!」

また貨物室に犬を預けたことに関しては、こんな声が寄せられた。

「貨物室は寒いし、騒音もひどいと聞いたよ。ストレスが脱走につながったのよ。私は愛犬を貨物室には預けないわ。」

「飼い主と一緒に同乗できるのは小型犬だけだからね。次回はドライブするといいかもね。」

「柴犬は歯の検査を受けるべき。私の姉妹の犬はストレスで金属を噛み、歯を数本抜かなければならなかったから。」

「とにかく無事でなによりだったね!」

ジョンさんはソフトウエア開発会社「Strange Loop Games」の創設者兼最高経営責任者で、スプートニクのほかに猫“ウィリー(Willie)”を飼っているという。最近引っ越したばかりのようで、この動画を投稿後、このように明かしていた。

「スプートニクはこれまで何度も、裏庭に脱走していてね。『脱走の達人』なんだ。」

「貨物室に預けた時はスプートニクの鎮静剤が弱すぎたようだけど、怪我はなかった。そしてあのフライトをなんとかしのいだ後は、新しいマイアミの家を冒険し、友達猫のウィリーと一緒に楽しんでいるよ!」

なおテックインサイト編集部では、ジョンさんから直接話を聞くべく取材を申し込んでいるが、現時点で回答は得られていない。

ちなみに柴犬といえば2020年、香港に住むお茶目な白柴の“ヒナ”が注目された。ヒナは集合写真でいつも1頭だけ和を乱すそうで、飼い主は「あの子は女優なの!」と述べていた。

画像は『John Krajewski 2023年9月5日付TikTok「My Shiba Inu ‘Sputnik’ escapes her kennel mid flight!」、2023年9月10日付TikTok「Squirrels in the backyard, check.」』『John Krajewski 2021年8月22日付Instagram「Vancouver hiking trip, aka Sputnik heaven.」、2023年6月6日付Instagram「Now that’s a smile.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)