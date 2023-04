大型動物の中でもゾウは知能が高く穏やかで「優しい巨人」の異名を持つが、敵だと判断した相手には容赦しない一面もある。このほどインド森林局の職員が、野生のゾウの動画をSNSに投稿して多くの人を驚かせた。ゾウはバナナを使っておびき寄せようとする女性が、なかなかバナナをくれないことに苛立ったようだ。インドのニュースメディア『News18』などが伝えている。

インド森林局の職員であるスサンタ・ナンダさん(Susanta Nanda)が、今月27日にTwitterに投稿した動画が注目を集めている。動画はインドで撮影されたようだが、そこには手にバナナを持った女性と野生のゾウが捉えられていた。

女性は茂みの中にいるゾウにバナナを見せて、自分のいる方へとおびき寄せようとしている。そして茂みから広い通りまで出てきたゾウは空腹だったのか、何度もバナナに鼻を近づけたが、女性はバナナを渡す素振りだけでゾウに与えることはなかった。また動画では、撮影者が「どうしたんだい、相棒」とゾウに声をかける声が聞こえてくる。

するとその直後、ゾウは鼻と大きな牙で女性をいきなり突き飛ばし、女性はその勢いで地面に叩きつけられた。撮影者もこれには驚いたようで、映像からはカメラが地面に転がり落ちたことが見て取れた。どうやらゾウは女性がバナナをくれるつもりがないことを悟ったらしく、怒りから女性を突き飛ばしたようだ。

スサンタさんは投稿で「ゾウをからかってはいけない。たとえ飼い慣らされていたとしてもね。ゾウは人間が飼育する動物の中で最も知能の高い動物なんだ」と綴っており、動画の視聴者からはこのような声があがった。

「あ〜あ、この女性は食べ物でゾウをからかうからだよ。」

「ほとんどの観光客はゾウをペットの犬と同じように見ているけど、彼らは一瞬で私たちの命を奪うことができるのよ。」

「人間は野生動物が壮大で尊厳な精神を持っていることを理解する必要があり、彼らの存在を尊重する必要があるんじゃないか。」

今回ゾウに突き飛ばされた女性の怪我の状況は明らかにされておらず、コメントの中には女性の身を案じる声もあったが、ゾウをからかったことを非難する意見が大多数を占めた。

ちなみにインドでは、昨年6月にオリッサ州で70歳の女性を襲って殺害したゾウが人々を恐怖に陥れた。このゾウは亡くなった女性に対してかなりの恨みを持っていたようで、葬儀にまで現れて女性の遺体を突き飛ばし、集まった人たちが逃げ惑う騒ぎになっていた。

画像は『Susanta Nanda 2023年4月27日付Twitter「You can’t fool an elephant even though he is tamed.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)